Канцлер юстиции: Эстония не обязана признавать "брачный туризм"

Ранее Мадизе ответила на запрос депутата Рийгикогу Сийма Кийслера по поводу референдума о браке, что результат референдума не может заключаться в отмене Закона о совместном проживании или непризнании в определенных случаях заключенных за границей однополых браков. В интервью ERR Мадизе пояснила, что в случае "брачного туризма" обязанность признания брака все-таки не действует.

Если в другой стране разрешены однополые браки, и законно проживающие в этой стране люди заключают между собой брак и затем решают переехать, к примеру, в Эстонию или какое-то другое государство, которое не разрешает заключать однополые браки на своей территории, то такой брак надо признать.