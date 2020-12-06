Вс, 6.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
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Канцлер юстиции: Эстония не обязана признавать "брачный туризм"

ЛГБТ-флаг.

ФОТО: EVARISTO SA/AFP

По оценке канцлера юстиции Юлле Мадизе, Эстония не обязана признавать т.н. "брачный туризм", но если два человека одного пола во время проживания за границей честно и искренне зарегистрируют там свой брак и затем вернутся в Эстонию, то такой брак с точки зрения Эстонии является действительным, пишет Rus.ERR.

Ранее Мадизе ответила на запрос депутата Рийгикогу Сийма Кийслера по поводу референдума о браке, что результат референдума не может заключаться в отмене Закона о совместном проживании или непризнании в определенных случаях заключенных за границей однополых браков. В интервью ERR Мадизе пояснила, что в случае "брачного туризма" обязанность признания брака все-таки не действует.

Если в другой стране разрешены однополые браки, и законно проживающие в этой стране люди заключают между собой брак и затем решают переехать, к примеру, в Эстонию или какое-то другое государство, которое не разрешает заключать однополые браки на своей территории, то такой брак надо признать.

«А точные временные рамки, сколько для этого нужно прожить за границей, я назвать не могу», - сказала она.

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