Финансовая комиссия обсудит использование крышевых денег

Центристская партия, EKRE и "Отечество", входящие в правительство, распределили в общей сложности почти шесть с половиной миллионов евро.

В этом году коалиционные партии впервые представили свои предложения в виде общего списка, поэтому невозможно увидеть, какая партия кому выделит деньги.

Однако на прошлой неделе партия EKRE решила направить большую сумму некоммерческому объединению Elu Marss, организовавшему демонстрацию против абортов в Таллинне.