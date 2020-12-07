Финансовая комиссия обсудит использование крышевых денег

Финансовая комиссия Рийгикогу в понедельник обсудит использование так называемых крышевых денег, то есть инвестиции и пособия, выделяемые партиями для использования их на местном уровне, пишет Rus.ERR.
Центристская партия, EKRE и "Отечество", входящие в правительство, распределили в общей сложности почти шесть с половиной миллионов евро.
В этом году коалиционные партии впервые представили свои предложения в виде общего списка, поэтому невозможно увидеть, какая партия кому выделит деньги.
Однако на прошлой неделе партия EKRE решила направить большую сумму некоммерческому объединению Elu Marss, организовавшему демонстрацию против абортов в Таллинне.
По словам председателя EKRE Мартина Хельме, партия имеет право поддерживать ту деятельность, которая соответствует ценностям партии. На религиозные объединения планируется выделить почти миллион евро.