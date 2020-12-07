Пн, 7.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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Финансовая комиссия обсудит использование крышевых денег

Деньги.

ФОТО: Arvo Meeks

Финансовая комиссия Рийгикогу в понедельник обсудит использование так называемых крышевых денег, то есть инвестиции и пособия, выделяемые партиями для использования их на местном уровне, пишет Rus.ERR.

Центристская партия, EKRE и "Отечество", входящие в правительство, распределили в общей сложности почти шесть с половиной миллионов евро. 

В этом году коалиционные партии впервые представили свои предложения в виде общего списка, поэтому невозможно увидеть, какая партия кому выделит деньги. 

Однако на прошлой неделе партия EKRE решила направить большую сумму некоммерческому объединению Elu Marss, организовавшему демонстрацию против абортов в Таллинне. 

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, партия имеет право поддерживать ту деятельность, которая соответствует ценностям партии. На религиозные объединения планируется выделить почти миллион евро.

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