США продолжают доминировать на рынке вооружений

На 12 компаний из Соединенных Штатов суммарно пришелся 61 процент продаж оружия. Еще за 16 процентов поставок - у Китая (4 фирмы в рейтинге), а 3,9 процента пришлись на российские предприятия. Концерн "Алмаз-Антей" с продажами на 9,42 млрд долларов занял 15 место, а "Объединенная судостроительная корпорация" (4,5 млрд долларов) замыкает список из 25 позиций. Продажи обеих компаний из РФ в 2019 году упали, в то время как в Китае с падением столкнулась одна фирма из четырех, а в Соединенных Штатах - также одна, но из 12.