Первое открытое интервью эстонского разведчика: наше основное спецсредство — это мозг

Журналист не смог встретиться с ним с глазу на глаз. Еще утром оговоренного дня интервью Департамент внешней разведки не сообщил, куда и когда следует позвонить. За 20 минут до начала интервью работник департамента принес в редакцию Postimees старый кнопочный мобильный телефон, в который был вбит всего один номер. Когда в оговоренное время журналист позвонил по этому номеру, разведчик тут же ответил на звонок.

Разведчик был снисходителен и готов говорить обо всем, о чем может. «Называйте меня Март», - сказал он в начале интервью и добавил, что, естественно, это не настоящее его имя. Изначально запланированное на полчаса интервью в итоге длилось 50 минут.

- Как вас называть: вы — шпион, разведчик или еще кто-то?

- Корректно было бы говорить — работник Департамента внешней разведки. Называть шпионом неправильно, это зависит от того, с какой стороны смотреть. Если в Эстонии работает зарубежный разведчик, то для нас он — шпион. Мы, как работники Департамента внешней разведки, считаем себя разведчиками.

- Когда и как вы поступили на работу в Департамент внешней разведки?

- В принципе на работу в Департамент внешней разведки попадают тремя способами. Во-первых, есть возможность, если ты знаешь кого-то, кто тебя рекомендует, и ты получаешь приглашение. Во-вторых, можно самому выставить свою кандидатуру. И, в-третьих, можно ответить на объявление о приеме на работу. Я сам в сфере разведки работаю уже больше 20 лет. Попал в департамент так, что еще в университетское время кто-то знал кого-то, кто искал работников для департамента, и у меня спросили, нет ли у меня такого интереса. Я сказал, что есть. Из департамента позвонили и поговорили со мной. А после позвонили еще раз, и еще несколько раз. В какой-то момент дело дошло до заполнения анкет. Так и пошло.

- Сколько вам лет?

- Около 45.

- Как строилась ваша карьера? С первого же дня вас на границу или в миссию ведь не отправляют?

- Прежде всего, нужно было пройти обучение. Сначала необходимо понять многие вещи и регуляции. После тебе начинают давать простые задания, дальше уже посложнее. Естественно, никто не бросает в воду, как котенка. Учился вместе с остальными. Все, как везде.

- Какими особенностями должен обладать разведчик?