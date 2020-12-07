Первое открытое интервью эстонского разведчика: наше основное спецсредство — это мозг

Департамент внешней разведки впервые с момента восстановления независимости Эстонии разрешил действующему разведчику дать интервью журналисту. Разговор с разведчиком проходил по всем правилам конспирации, его личность осталась тайной, пишет Postimees.
Журналист не смог встретиться с ним с глазу на глаз. Еще утром оговоренного дня интервью Департамент внешней разведки не сообщил, куда и когда следует позвонить. За 20 минут до начала интервью работник департамента принес в редакцию Postimees старый кнопочный мобильный телефон, в который был вбит всего один номер. Когда в оговоренное время журналист позвонил по этому номеру, разведчик тут же ответил на звонок.
Разведчик был снисходителен и готов говорить обо всем, о чем может. «Называйте меня Март», - сказал он в начале интервью и добавил, что, естественно, это не настоящее его имя. Изначально запланированное на полчаса интервью в итоге длилось 50 минут.
- Как вас называть: вы — шпион, разведчик или еще кто-то?
- Корректно было бы говорить — работник Департамента внешней разведки. Называть шпионом неправильно, это зависит от того, с какой стороны смотреть. Если в Эстонии работает зарубежный разведчик, то для нас он — шпион. Мы, как работники Департамента внешней разведки, считаем себя разведчиками.
- Когда и как вы поступили на работу в Департамент внешней разведки?
- В принципе на работу в Департамент внешней разведки попадают тремя способами. Во-первых, есть возможность, если ты знаешь кого-то, кто тебя рекомендует, и ты получаешь приглашение. Во-вторых, можно самому выставить свою кандидатуру. И, в-третьих, можно ответить на объявление о приеме на работу. Я сам в сфере разведки работаю уже больше 20 лет. Попал в департамент так, что еще в университетское время кто-то знал кого-то, кто искал работников для департамента, и у меня спросили, нет ли у меня такого интереса. Я сказал, что есть. Из департамента позвонили и поговорили со мной. А после позвонили еще раз, и еще несколько раз. В какой-то момент дело дошло до заполнения анкет. Так и пошло.
- Сколько вам лет?
- Около 45.
- Как строилась ваша карьера? С первого же дня вас на границу или в миссию ведь не отправляют?
- Прежде всего, нужно было пройти обучение. Сначала необходимо понять многие вещи и регуляции. После тебе начинают давать простые задания, дальше уже посложнее. Естественно, никто не бросает в воду, как котенка. Учился вместе с остальными. Все, как везде.
- Какими особенностями должен обладать разведчик?
- Зависит от того, в каком структурном подразделении Департамента внешней разведки ты работаешь. Задачи подразделений различаются, а потому и предпочтения к людям разные. Общей же чертой наших работников является то, что это должен быть думающий человек. Если спросить, что является наши основным спецсредством, то ответ будет — мышление. Без этого не справиться. Дальше уже следуют специфические навыки. Например, есть должности, где нужно очень хорошее знание языков. И не только эстонского, русского и английского, но и китайского, арабского, например. Есть должности, на которых тебя должны интересовать люди, как таковые. Чтобы, скажем так, взламывать человека.
- Как выглядит ваша работа, как много приходится работать в зарубежных странах?
- Да, действительно, в большей степени мы работаем в зарубежных странах. Если попытаться объяснить это проще: работаем в одном направлении — разведка на человеческом уровне. Пытаемся получить у человека важную для Эстонской республики развединформацию. Это как решение загадки, и основной загадкой является человек. Заковыка в том, что прежде всего нужно найти человека, который является загадкой. А после необходимо его разгадать. Это не как в кино, когда отправляются на место и говорят: «Здравствуй, у меня есть деньги, у тебя — информация. Будем друзьями». Иногда бывает и такое, но чаще всего нет. Обычно этому предшествует большая работа по планированию и анализу. Скажем так, работа на улице — это лишь часть нашей деятельности.
- Департамент внешней разведки использует для вербовки людей их слабости? У кого-то имеются большие долги или не очень легальные хобби,и это дает хорошую возможность, чтобы склонить его к сотрудничеству?
- Естественно, прежде всего, пытаются понять черты характера человека, его потребности и возможные слабости. Это долгий процесс, когда кого-то пытаются завербовать и понять, что работает в случае конкретного человека, а что нет. Все это требует времени. Это не так просто, как в кино.
- Неизбежно нужно считаться с риском быть пойманным контрразведкой страны нахождения.
- Это нужно учитывать. Нужно придумывать разные способы, как этого избежать. Но, да, при работе за рубежом постоянно имеется риск. Как было сказано в начале разговора, для страны, на которую ты работаешь, ты — разведчик, для обратной стороны ты — шпион, которого контрразведка пытается поймать.
- Кого-то из ваших коллег так ловили?
- Это вопрос, на который я не могу ответить. В жизни бывает всякое.
- Разведчики работают в посольствах под дипломатическим прикрытием и самостоятельно. Какой из методов Департамент внешней разведки использует чаще?
- В теории это называют традиционным и нетрадиционным прикрытием. Традиционное прикрытие начали использовать уже давно, когда страны начали заключать между собой договоры о дипломатической неприкосновенности. На самом деле, страны используют дипломатическое прикрытие для разведки. Нетрадиционное прикрытие — это когда у тебя нет дипломатической неприкосновенности. В таком случае и риск больше. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Что касается Эстонии, то это слишком конкретные методы работы — использует Эстония дипломатическую разведку или нет. На этот вопрос я ответить не могу. Это относится к понятию государственной тайны.
- Можно ли сказать, что эстонские разведчики используют нетрадиционное прикрытие?
- Да, конечно. Используются всевозможные прикрытия для того, чтобы скрыть свою деятельность. Но прикрытие не является основной целью. Целью должно быть выполнение какого-то разведзадания, из него исходит потребность в прикрытии и все, что за этим следует. Иногда и не нужно никаких прикрытий. Иногда очень разумно пойти под своим именем и создать контакт. Это возможно не всегда, тогда приходится использовать другой идентитет, скажем так, другой флаг.
- Если говорить об эстонской разведке, первой, кто приходит на ум, является Россия. А в каких странах еще работают эстонские разведчики? Вы, например, упомянули о необходимости знания арабского и китайского языков.
- Могу сказать так, что в очень многих странах. Это полностью зависит от операции, задачи и потребности. Естественно, смотрят и на то, где это проще, где больше шансов на успех, и где безопаснее. Реальная потребность обусловлена тем, в чем суть задания, и где его можно выполнить. Я не стану называть какие-то страны. Это все равно, что зачитать список стран, в этом нет смысла.
- Эстонская разведка работает только в так называемых недружественных странах, или операции проводятся и на территории стран-союзниц?
- И такое бывало. У нас с нашими союзниками очень хорошие партнерские отношения и было очень много совместных операций. Осмелюсь утверждать, что мы на хорошем счету у наших союзников.
- О ваших операциях на территории стран-союзниц в курсе и спецслужбы союзников или бывают исключения?
- Чаще всего в курсе.
- Когда вы сами в последний раз работали за границей?
- Пару недель назад.
- Как часто приходится ездить за границу по работе?
- Приходится. Частота варьируется, поскольку бывают периоды, когда нужно подготовить какие-то вели. И в рамках этой работы нужно ездить. Потом наступают недели, когда ездить не нужно. После может получиться так, что ты все время в разъездах. И вновь возвращаешься обратно.
- Как долго могут продолжаться такие миссии?
- Не слишком долго, может быть, неделю-две. Потом приезжаешь домой. И вновь нужно ехать.
- Сейчас из-за коронавируса введены крупные ограничения на поездки, это как-то влияет и на работу разведки?
- Влияет, конечно. Коронавирус повлиял на весь мир, естественно, это влияет и на наши поездки. Какая-то работа, которая раньше занимала меньше времени, теперь требует больше, но работу все равно нужно выполнять. Если куда-то нельзя попасть напрямую, нужно ехать в объезд. Ограничения на поездки повлияли на всех. Но нельзя сказать, что это влияет на нашу работу только негативно. Есть и позитивные вещи.
- Разведчик должен быть в хорошей физической форе? Были ли в вашей работе ситуации, когда нужно было применять физическую силу или драться?
- В моей карьере ни разу не было такого, чтобы рабочее задание требовало вступать в драку. Что касается физической подготовки, то нашим самым большим и развитым мускулом должен быть мозг, и только после следует физическая форма. Требование о физической форме исходит из того, что иногда тебе просто нужно выйти на улицу и очень долго идти. Нам нужна физическая форма, поскольку мы должны двигаться, выполнять разные технические операции, быть уверенными в том, что наша собственная безопасность обеспечена и никто за нами не следит. Для всего этого нужно иметь какую-то базовую основу.
Но сама по себе физическая форма не имеет первоочередную важность в работе разведки. Если у кого-то развито понимание других людей, он хорошо их читает, может хорошо разговорить другого человека, но, например, пользуется инвалидным креслом, то я с удовольствием побеседую с таким человеком, как с кандидатом в работники Департамента внешней разведки. Если нужно, на место его доставят другие.
- Что представляет из себя обучение: учите определять преследователей и заметать следы?
- Да, это так. Обучение содержит и это.
- Какие спецсредства у вас есть, и как часто их приходится использовать?
- Они есть и ими приходится пользоваться. Есть средства, которыми пытаемся понять, следят за нами или нет. Есть средства, с помощью которых мы пытаемся следить за другими. Есть средства, которые позволяют быстро изменить внешность, если нужно. Все по необходимости, мы используем спецсредства как можно меньше и столько, сколько нужно. Все зависит от конкретного задания.
- Как вы меняете свою внешность? Парики и накладные бороны тоже идут в дело?
- Иногда идут, но нужно учитывать, что противная сторона — не дураки. Это не так, что натягиваешь маску Микки-Мауса, переходишь улицу и надеешься, что никто тебя не заметил. Ты должен сливаться со средой, и это должно быть разумно. Менять внешность нужно по необходимости. Это не нужно для того, чтобы человек тебя обязательно не узнал, или для того, чтобы тебя именно узнали. Такие приемы используются, и ими пользуются все разведслужбы.
- Для обмена информацией используются приемы старой школы, например, тайники под камнем или знаки на стенах?
- Да, конечно, используются. Жизнь стала очень дигитальной и общение многих людей перешло в виртуальную среду, но в реальной физической жизни все так, что если ты хочешь поддерживать связь, но прямой контакт несет с собой много рисков, то используются, конечно, тайники.
- Если вы едете за границу по работе, то всегда пользуетесь официальными погранпунктами, или время от времени приходится перебегать где-то через границу?
- В зависимости от цели операции, уровня опасности и всего того, что нужно добиться. Нет смысла просто так бегать через государственную границу, если в этом нет критической потребности. Это тоже сопряжено с рисками. Часто нужно оценить баланс между пользой и вредом. Но есть вещи, которые невозможно сделать.