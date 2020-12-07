Кому в Таллинне дают дорогу?

Как отметил Новиков, если посмотреть, как город развивался в последние годы, можно заметить, что приоритет отдавался общественному транспорту. Так, в городе появились полосы общественного транспорта, из-за строительства которых на город даже хотели подать в суд. Конечно, надо понимать, что не везде их количество можно увеличивать до бесконечности. Как правило, всегда должна оставаться одна полоса для обычного транспорта и, если есть возможность — полоса для общественного, чтобы движение в городе не встало.

На вопрос о том, не изменились ли планы относительно строительства новых полос общественного транспорта после прихода на пост мэра Михаила Кылварта, Новиков ответил, что город по-прежнему стремится к тому, чтобы скорость сообщения общественного транспорта росла, для чего и предусматривается оснащение дороги выделенной полосой, чтобы он был конкурентоспособным по сравнению с автомобилями. Но при принятии решений всегда нужно искать баланс между благами всех пользователей улично-дорожной сети для решения возможных проблем.

Например, относительно решения на бульваре Эстония, где автобусную полосу объединили с велополосой, Новиков сказал, что это было сделано не потому, что власти хотели бы везде видеть такое решение, а потому, что это дополнительная возможность для движения велосипедистов. И в настоящее время другое решение - в виде строительства отдельной велополосы - там попросту невозможно. В случае полной реконструкции пространство было бы перераспределено совершенно иначе. Он также добавил, что сначала это решение подверглось жесткой критике со стороны велосипедистов, а когда город предложил вернуть все как было, велосипедисты снова выразили недовольство. Такой вот парадокс: вначале оказываешься битым по причине того, что сделал, а затем за то, что предложил вернуть как было.

По поводу реализации проекта «Главной улицы» Андрей Новиков сказал, что решение о переносе сроков реконструкции было принято после более тщательного исследования дорожного движения, которое выявило недоработки в проекте. Поскольку в ближайшем будущем город планирует пустить трамвай по улицам Лайкмаа и Хобуяама, а также продлить бульвар Рявала, где приоритет отдадут общественному транспорту, одновременная реализация этих масштабных работ могла обернуться транспортным коллапсом, поэтому в первую очередь было решено заняться проектами на улице Лайкмаа и бульваре Рявала. Вице-мэр подчеркнул, что в проект «Главной дороги» будут внесены некоторые коррективы, но заверил, что у автомобилей, общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов будут свои дороги.