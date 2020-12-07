Впервые в Эстонии в лечении пациента применили плазму выздоровевшего от COVID-19

Весной около 500 человек изъявили желание принять участие в исследовании ученых Тартуского университета и сдали свою плазму.

Сейчас одному из пациентов, у которого COVID-19 протекает в тяжелой форме, сделали переливание насыщенной антителами к COVID-19 крови.

"Переливание плазмы выздоровевшего человека используется для профилактики инфекционных заболеваний более ста лет. Из практики последнего времени можно вспомнить, например, о вспышке свиного гриппа и эпидемии SARS-1", - сказал доцент анастезиологии и интенсивной терапии Тартуского университета Юрий Карягин

И хотя около 500 человек хотели поучаствовать в исследовании и стать донорами, критерии отбора были суровые. В итоге было отобрано 36 женщин и 19 мужчин. Их средний возраст был 37 лет, 73 килограмма, гемоглобин — 139. У большей части были группы крови 0 (у 16) и А (у 26 человек). Менее половины кандидатов в доноры страдали кашлем, болью в горле и затрудненным дыханием во время болезни. Наиболее частыми симптомами были жар и изменение вкуса. 48 человек переболели в легкой форме и лечились дома, трое были госпитализированы в обычную палату и двое - в отделение интенсивной терапии.

Кровь 55-и доноров протестировали на эффективность антител, и оказалось, что у 35-и человек она было недостаточной для выполнения цели исследования. Осталось всего 20 пациентов. «По особенным причинам мы не смогли привлечь еще девять доноров: свежая татуировка, диагноз клещевого боррелиоза, реакция донора на венозные процедуры», - описал доктор Карягин.

В ряды доноров в итоге попало 11 человек, у которых взяли 20 доз плазмы.

С тех пор эта плазма хранилась в глубокой заморозке, пока на прошлой неделе не появился больной с тяжелой формой COVID-19, который соответствовал всем необходимым критериям.

Условия для использования определенные: с момента заболевания должно пройти не более десяти дней, потому что в этот период уровень собственных антител в организме человека достаточно низкий.

"Если в это время ему можно ввести уже имеющиеся антитела, то это может облегчить протекание болезни", - сказал ученый, добавив, что в интенсивной терапии данный момент не применим, потому что к этому времени у пациента уже возникли собственные антитела.

К другим показаниям данной терапии относятся острая дыхательная недостаточность, частота дыхания выше 25 раз в минуту и заметный на рентгеновском снимке инфильтрат, охвативший более половины площади легких.