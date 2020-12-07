Клуб с 16 футболистами получил крупную сумму крышевых денег

Поскольку Alliance зарегистрирован в Кивиыли, начинаем поиски с этого города. Заместитель председателя волостного собрания Люганузе Хейди Уусталу (Партия реформ) сказала, что никогда не слышала о таком футбольном клубе. В то же время ей были знакомы фамилии людей, входящих в правление команды. Все они имеют отношение к местному футболу.

Одним из членов правления является волостной чиновник Валерий Дмитриев (Центристская партия). В телефонном разговоре Дмитриев объяснил, что Alliance – это объединенная команда из лучших молодых футболистов Ида-Вирумаа. На вопрос о том, почему клубу выделили ощутимо больше денежных средств, чем другим командам, Дмитриев говорит, что в настоящий момент находится не тренировке, поэтому просит перезвонить через час. Позже Дмитриев сообщает, что финансовая помощь получена благодаря Центристской партии. В то же время он не пожелал раскрывать конкретных имен.

Деньги - в избирательный округ

Не трудно догадаться, кто в парламенте стоит за решением выделить денежные средства. В волостное собрание Люганузе входит один член Рийгикогу — центрист Дмитрий Дмитриев. Хотя правящая коалиция недавно договорилась, что при распределении крышевых денег не будет указываться, кому конкретно помогает какая партия, Дмитриев без колебаний говорит, что именно он посодействовал выделению финансовой помощи региону. По его словам, не стоит думать, что деньги получат непонятные люди. Он подробно описывает Postimees, что это перспективный пилотный проект, цель которого - объединить молодых людей, которые выступают за разные футбольные клубы в Ида-Вирумаа, под общей крышей, чтобы они могли соревноваться с сильными клубами столицы. «Клубы из нескольких регионов объединились, чтобы дать молодым людям лучшие возможности. Мы также представили этот проект в Эстонском футбольном союзе и общались с Айваром Похлаком. Они также видят в этом потенциал, если руководство клуба сможет построить структуру, согласно плану развития», - сказал Дмитриев, который, по его словам, находился на встрече.

В Эстонском футбольном союзе Postimees подтвердили, что в регионе действительно имеются подобные планы.

В то же время встает вопрос, почему клубу с командой лишь одной возрастной категории выделили больше денег, чем всем другим футбольным клубам страны. «Финансовая поддержка Alliance большая по той причине, что там собрано несколько клубов. При меньшей финансовой поддержке они бы не смогли вести деятельность. То, что сейчас Alliance так сильно помогли, не значит, что так будет каждый год. Им все же придется найти спонсоров из частного сектора», - сказал Дмитриев, который не является родственником главы футбольного клуба.