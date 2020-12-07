Клуб с 16 футболистами получил крупную сумму крышевых денег

При изучении списка получателей региональных инвестиций или крышевых денег можно убедиться, что 23 000 евро было выделено футбольному клубу FC Alliance. Согласно данным спортивного регистра, в футбольном клубе, получившем крупную финансовую помощь, не числится ни одного спортсмена, ни тренера, пишет Postimees. Кто и почему решил поддержать команду столь большой суммой?
Поскольку Alliance зарегистрирован в Кивиыли, начинаем поиски с этого города. Заместитель председателя волостного собрания Люганузе Хейди Уусталу (Партия реформ) сказала, что никогда не слышала о таком футбольном клубе. В то же время ей были знакомы фамилии людей, входящих в правление команды. Все они имеют отношение к местному футболу.
Одним из членов правления является волостной чиновник Валерий Дмитриев (Центристская партия). В телефонном разговоре Дмитриев объяснил, что Alliance – это объединенная команда из лучших молодых футболистов Ида-Вирумаа. На вопрос о том, почему клубу выделили ощутимо больше денежных средств, чем другим командам, Дмитриев говорит, что в настоящий момент находится не тренировке, поэтому просит перезвонить через час. Позже Дмитриев сообщает, что финансовая помощь получена благодаря Центристской партии. В то же время он не пожелал раскрывать конкретных имен.
Деньги - в избирательный округ
Не трудно догадаться, кто в парламенте стоит за решением выделить денежные средства. В волостное собрание Люганузе входит один член Рийгикогу — центрист Дмитрий Дмитриев. Хотя правящая коалиция недавно договорилась, что при распределении крышевых денег не будет указываться, кому конкретно помогает какая партия, Дмитриев без колебаний говорит, что именно он посодействовал выделению финансовой помощи региону. По его словам, не стоит думать, что деньги получат непонятные люди. Он подробно описывает Postimees, что это перспективный пилотный проект, цель которого - объединить молодых людей, которые выступают за разные футбольные клубы в Ида-Вирумаа, под общей крышей, чтобы они могли соревноваться с сильными клубами столицы. «Клубы из нескольких регионов объединились, чтобы дать молодым людям лучшие возможности. Мы также представили этот проект в Эстонском футбольном союзе и общались с Айваром Похлаком. Они также видят в этом потенциал, если руководство клуба сможет построить структуру, согласно плану развития», - сказал Дмитриев, который, по его словам, находился на встрече.
В Эстонском футбольном союзе Postimees подтвердили, что в регионе действительно имеются подобные планы.
В то же время встает вопрос, почему клубу с командой лишь одной возрастной категории выделили больше денег, чем всем другим футбольным клубам страны. «Финансовая поддержка Alliance большая по той причине, что там собрано несколько клубов. При меньшей финансовой поддержке они бы не смогли вести деятельность. То, что сейчас Alliance так сильно помогли, не значит, что так будет каждый год. Им все же придется найти спонсоров из частного сектора», - сказал Дмитриев, который не является родственником главы футбольного клуба.
По его словам, у проекта есть и региональный масштаб. «Если мы хотим, чтобы клуб развивался, а молодые люди оставались в регионе, мы должны сотрудничать как в государственном, так и в частном секторах. В ЭФС заинтересованы в том, чтобы лучшие играли в Таллинне, но я хочу, чтобы они оставались в Ида-Вирумаа. Чтобы у молодежи была мотивация, нам необходимо создать условия и возможности», - сказал он.
Почему же, согласно данным Спортивного регистра, в клубе не числится ни одни спортсмен и тренер? Причина проста. Выступающие за команду Alliance в элитной лиге U17 футболисты официально числятся в списках других команд. Например, помощник главного тренера Валерий Дмитриев работает в футбольном клубе «Ирбис». «Ирбис» тоже получил финансовую помощь в размере 7000 евро.
Форма и транспорт
Валерий Дмитриев не стал комментировать поддержку "Ирбиса", заявив, что он там всего лишь тренер. Однако он готов объяснить расходы Alliance, которым он управляет.
«Наша молодежь родом из разных уголков Ида-Вирумаа: Силламяэ, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Йыхви. Сегодня наша тренировочная база находится в Кохтла-Ярве. Мы оплачиваем транспортировку ребят на тренировки из своего кармана. Этот проект существует только потому, что тренеры бесплатно тренируют команду. Мы делаем это для того, чтобы футбол Ида-Вирумаа был на карте и был на максимально высоком уровне», - сказал он.
Валерий Дмитриев говорит, что в настоящее время у клуба не так много деятельности. «Сейчас у нас она команда U17, в которой сейчас 16 молодых людей», - отметил он. В предстоящем году, по словам главы клуба, они планируют заявить команду в третьей лиге, а также в лиге U19.
По его мнению, нет ничего удивительного, что клубу, у которого практически отсутствует деятельность, назначили самую большую среди футбольных команд финансовую помощь. «Посмотрите, какое финансирование у других команд. Какой у них годовой оборот? И какие у нас суммы. Сравните! Это небо и земля», - говорит Дмитриев. Он намекает на то, что, поскольку выступающие за Alliance игроки официально зарегистрированы в других командах, клуб не получает так называемые подушевые деньги. «Мы молодой клуб. У нас нет спонсоров. Мы в довольно непростой ситуации. А дети должны выглядеть как топовая команда. Сейчас все денежные средства идут на детей: форма и транспорт. Чтобы они могли тренироваться и иметь нормальную экипировку. Все-таки они отстаивают честь Ида-Вирумаа», - говорит глава клуба.
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