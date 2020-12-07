Иван Васильевич сочиняет мемуары

От написанного самим царем сохранились лишь письма (в первую очередь – переписка с князем Курбским), свидетельства о нем принадлежат самому Курбскому, который Иоанна ненавидел (было за что!) и иностранцам, в том числе Альберту Шлихтингу, который был взят в плен во время Ливонской войны, провел в Москве семь лет и сумел бежать, и Генриху Штадену, немцу, служившему в опричнине. Судя по тому, с каким сладострастием он описывает злодейства опричнины, сам Штаден был редкостным (впрочем, по тому времени и по той среде совсем не редкостным) мерзавцем и садистом. Апологеты Грозного к этих сочинениям относятся однозначно: «Нехай клевещуть, бусурмане!».

Иван IV в молодости – Александр Яценко. ФОТО: Кадр из фильма

Достоверных источников, можно считать, не сохранилось. Остается опираться на Карамзина (но насколько он был объективен?) и на художественную литературу. На Алексея Константиновича Толстого (великолепные баллады, не менее великолепная трагедия «Смерть Иоанна Грозного» и роман «Князь Серебряный» - но это явная развлекательная беллетристика, вымысла здесь минимум 90%).

Как у Эйзенштейна не получилось. И не хотели!

Эйзенштейн снимал свой фильм «Иван Грозный» – если отринуть все, прилегающее к его художественному ядру – для двух человек. Для Сталина – и для себя. Для Сталина – историю о прогрессивном, мыслящем далеко вперед государе, окруженном непонимающими и враждебно настроенными людьми, на которых нельзя опереться, а те, на кого можно – недостойны его величия. Для себя – чтобы под прикрытием официальной идеологии, в то время, когда «формализм» разгромлен, в искусстве царит унылое однообразие, именуемое соцреализмом, а великий учитель Эйзенштейна Мейерхольд замучен в застенках Лубянки – позволить себе отточенное совершенство формы, сделать фильм, в котором «соцреализм» и не ночевал, а господствует изысканная и мрачная эстетика европейского экспрессионизма. С первой серией удалось: режиссер и съемочная группа были награждены Сталинской премией.

А во второй серии Эйзенштейн, что называется, прокололся. В страшной и великолепно снятой (в цвете, в отличие от всех остальных эпизодов) сцене пляски опричников показал свое истинное отношение к зверствам той эпохи. Сталин был взбешен. Неприятные для себя параллели он уловил мгновенно: «Опричники показаны какими- то дегенератами… Можно показывать, что Иоанн был жестоким можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким…» Вторая серия вышла на экран только после смерти Сталина.