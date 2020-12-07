Анализ ⟩ В каких секторах планируется нанять больше всего работников, а в каких урезать зарплаты?

В ходе исследования был опрошен 541 работодатель, в совокупности обеспечивающий работу приблизительно 60 000 работников в Эстонии. У работодателей узнали, планируется ли в их организации в ближайшие месяцы нанять новых работников или создать новые рабочие места.

Выяснилось, что наиболее открытым для подбора персонала является государственный сектор, в котором целых 62 % работодателей в течение следующих месяцев собираются нанять новых работников. Выше среднего планы по найму и у работодателей в секторах обрабатывающей промышленности (60 %), инфотехнологий и телекоммуникаций (58 %), а также в секторе образования (54 %). В сфере торговли планы по найму новых работников имеются почти у половины (48 %) работодателей.

Наименее всего открыты для подбора персонала работодатели в сфере транспорта, логистики и складского хозяйства, большинство из которых планирует начать новый год с уже имеющимися работниками, и лишь чуть менее пятой части (18 %) работодателей хотят нанять дополнительную рабочую силу.

Начать в ближайшие месяцы нанимать новый персонал планируют 37 % работодателей, связанных с проживанием, питанием и туризмом, и 39 % работодателей сектора строительства и недвижимости.

В каких сферах спрос на рабочую силу вернулся на докризисный уровень?

«По сравнению с тем же периодом прошлого года количество активных предложений работы практически восстановилось в сферах промышленности и производства, механики и технологий, здравоохранения, строительства и недвижимости, финансов и банковского дела и маркетинга», – описал текущее состояние рынка труда менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт и добавил, что спрос на рабочую силу в секторе ИКТ даже вырос – там на 14 % больше предложений работы, чем в тот же период прошлого года.

«Однако спрос на рабочую силу по-прежнему низок на должностях, связанных с обслуживанием. Несмотря на то, что предложений работы там в два раза больше, чем в первые месяцы кризиса, докризисный уровень для этих должностей еще не достигнут, и конкуренция на одну должность в сфере обслуживания значительно выше. Таким образом, расширение планов по найму у работодателей в сфере торговли смягчат ситуацию на рынке труда», – прокомментировал Хенри Аувяэрт.

Секторы, в которых планируется повышение или понижение заработной платы

Исследование также показало, что в некоторых сферах у работников даже есть надежда на повышение заработной платы. Больше всего работодателей, планирующих повышение зарплаты, относится к секторам производства, инфотехнологий и телекоммуникаций, почти треть из них планирует в ближайшие месяцы повысить работникам заработную плату.

Однако если в предыдущие годы планируемое повышение зарплат зачастую затрагивало всех работников организации, то в этом году – скорее узкие группы или отдельных работников.

«Зато планы по уменьшению заработной платы в данный момент можно отметить в трех секторах – туризме, строительстве и среди отдельных работодателей промышленного сектора, преимущественно в Харьюмаа или Ида-Вирумаа», – резюмировала исследование Кадри Сеэдер, руководитель Агентства по исследованию зарплат.

«Исследование показывает, что кризис в области здравоохранения в этом году оказал совершенно разное влияние на работодателей даже в одном и том же секторе. В промышленности, например, одни работодатели планируют повысить заработную плату, другие же вынуждены ее снизить», – добавила Кадри Сеэдер.

Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee и независимое исследовательское агентство по исследованию зарплат Palgainfo Agentuur два раза в год проводят совместное исследование среди работодателей. Цель исследования – выяснить оценку предпринимателей Эстонии ситуации на рынке труда, а также планируемые и осуществленные изменения зарплат. Результаты исследования основываются на отзывах 541 работодателей, которые обеспечивают работу приблизительно 60 000 работников по всей Эстонии.

В настоящее время исследование продолжается в виде самого большого в Эстонии опроса работников и соискателей, в ходе которого выяснятся ожидания сотрудников. В этом опросе Вы ещё успеете принять участие.