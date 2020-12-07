В ноябре потребительские цены снизились: наиболее заметно подешевело топливо

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в ноябре повысился по сравнению с октябрем на 0,1% и по сравнению с ноябрем прошлого года снизился на 1,1%. Товары в ноябре были на 1,2% дешевле и услуги – на 0,9%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с ноябрем прошлого года на изменение индекса потребительских цен более всего повлияло снижение цен на моторное топливо. «Цены на дизельное топливо снизились на 26,9% и цены на бензин – на 9,1%. Значительное влияние оказало также изменение цен на жилищные услуги. Большую часть влияния составило снижение цен (2,6%) на электричество, теплоэнергию и отопление», – дополнила Трасанов.
Из продуктов питания больше всего подорожали детское питание (13%) и другие мучные смеси (12,3%), но подешевели картофель (17,9%), сливочное масло (14,9%) и свежая рыба (10%).
В сравнении с октябрем текущего года на индекс потребительских цен больше всего повлияло повышение цен (2,3%) на поступившее в дома электричество, а также на дизельное топливо (3,2%), а также завершение в октябре кампаний, проходивших в нескольких группах товаров. Свежие фрукты за месяц подешевели на 7% и овощи – на 2,3%.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2020
Группа товаров
Ноябрь 2019 –
ноябрь 2020, %
Oктябрь 2020 –
ноябрь 2020, %
-1,1
0,1
Продукты питания и безалкогольные напитки
0,7
-0,5
Алкогольные напитки и табак
1,0
0,0
Одежда и обувь
-1,2
-1,0
Жильё
-2,8
0,5
Домашнее хозяйство
0,9
1,3
Здравоохранение
3,0
0,0
Транспорт
-7,3
0,1
Связь
-2,3
-0,3
Досуг
2,0
1,1
Образование и детские учреждения
2,4
0,0
Питание вне дома, размещение
-1,7
0,5
Различные товары и услуги
-0,4
0,2
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!