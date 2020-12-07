Пн, 7.12.2020
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Катри Райк
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  • В ноябре потребительские цены снизились: наиболее заметно подешевело топливо
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В ноябре потребительские цены снизились: наиболее заметно подешевело топливо

Топливо. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в ноябре повысился по сравнению с октябрем на 0,1% и по сравнению с ноябрем прошлого года снизился на 1,1%. Товары в ноябре были на 1,2% дешевле и услуги – на 0,9%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с ноябрем прошлого года на изменение индекса потребительских цен более всего повлияло снижение цен на моторное топливо. «Цены на дизельное топливо снизились на 26,9% и цены на бензин – на 9,1%. Значительное влияние оказало также изменение цен на жилищные услуги. Большую часть влияния составило снижение цен (2,6%) на электричество, теплоэнергию и отопление», – дополнила Трасанов.

Из продуктов питания больше всего подорожали детское питание (13%) и другие мучные смеси (12,3%), но подешевели картофель (17,9%), сливочное масло (14,9%) и свежая рыба (10%).

В сравнении с октябрем текущего года на индекс потребительских цен больше всего повлияло повышение цен (2,3%) на поступившее в дома электричество, а также на дизельное топливо (3,2%), а также завершение в октябре кампаний, проходивших в нескольких группах товаров. Свежие фрукты за месяц подешевели на 7% и овощи – на 2,3%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2020

Группа товаров

Ноябрь 2019 –

ноябрь 2020, %

Oктябрь 2020 –

ноябрь 2020, %

ВСЕГО

-1,1

0,1

Продукты питания и безалкогольные напитки

0,7

-0,5

Алкогольные напитки и табак

1,0

0,0

Одежда и обувь

-1,2

-1,0

Жильё

-2,8

0,5

Домашнее хозяйство

0,9

1,3

Здравоохранение

3,0

0,0

Транспорт

-7,3

0,1

Связь

-2,3

-0,3

Досуг

2,0

1,1

Образование и детские учреждения

2,4

0,0

Питание вне дома, размещение

-1,7

0,5

Различные товары и услуги

-0,4

0,2

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