В ноябре потребительские цены снизились: наиболее заметно подешевело топливо

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с ноябрем прошлого года на изменение индекса потребительских цен более всего повлияло снижение цен на моторное топливо. «Цены на дизельное топливо снизились на 26,9% и цены на бензин – на 9,1%. Значительное влияние оказало также изменение цен на жилищные услуги. Большую часть влияния составило снижение цен (2,6%) на электричество, теплоэнергию и отопление», – дополнила Трасанов.

Из продуктов питания больше всего подорожали детское питание (13%) и другие мучные смеси (12,3%), но подешевели картофель (17,9%), сливочное масло (14,9%) и свежая рыба (10%).

В сравнении с октябрем текущего года на индекс потребительских цен больше всего повлияло повышение цен (2,3%) на поступившее в дома электричество, а также на дизельное топливо (3,2%), а также завершение в октябре кампаний, проходивших в нескольких группах товаров. Свежие фрукты за месяц подешевели на 7% и овощи – на 2,3%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2020

Группа товаров Ноябрь 2019 – ноябрь 2020, % Oктябрь 2020 – ноябрь 2020, % ВСЕГО -1,1 0,1 Продукты питания и безалкогольные напитки 0,7 -0,5 Алкогольные напитки и табак 1,0 0,0 Одежда и обувь -1,2 -1,0 Жильё -2,8 0,5 Домашнее хозяйство 0,9 1,3 Здравоохранение 3,0 0,0 Транспорт -7,3 0,1 Связь -2,3 -0,3 Досуг 2,0 1,1 Образование и детские учреждения 2,4 0,0 Питание вне дома, размещение -1,7 0,5 Различные товары и услуги -0,4 0,2