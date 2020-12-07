Налогово-таможенный департамент призывает протестировать новый прототип декларации

Прототип услуги можно найти здесь. Департамент ожидает обратную связь и предложения о прототипе до 31 декабря здесь.

По словам руководителя услуг налогового отдела департамента Моники Йыэсаар, как декларация по налогу с оборота, так и отчёт о внутриевропейском обороте – это технически и визуально старые приложения, которые нуждаются в обновлении. «Для того, чтобы предложить лучшие услуги, мы начали концентрировать внимание на том, как придать декларации и отчёту современный вид и сделать их заполнение более удобным для клиента», – сказала она.

«Нашим желанием является предоставление удобных и сподручных общедоступных услуг, эта цель и повлекла за собой разработку обновлённой декларации по налогу с оборота. Для того, чтобы мы могли быть уверены в том, что услуги отвечают потребностям клиентов, особенно бухгалтеров и предпринимателям малого бизнеса, мы предоставляем возможность тестирования», – добавила Йыэсаар.

В качестве одного из нововведений НТД рассматривает возможность добавления отчёта о внутриевропейском обороте в качестве приложения к декларации по налогу с оборота, также планирует на строках разместить информационные кнопки, с помощью которых будет легче вносить данные. А ещё планируется как использовать предварительно заполненные строки, информация для которых уже имеется в базах данных НТД (например, данные об импортных операциях), так и высчитывать отклонения на момент подачи (например, проверка срока действия регистрационных номеров лиц, обязанных по налогу с оборота (KMKR).

Новую декларацию можно предоставить в будущем с помощью уже существующих каналов: вводя данные в e-MTA, загружая их с файлов (csv, xml) и посредством X-tee. Помимо этого, анализируются возможности передачи данных в новом формате xbrl_gl.

Каждый месяц примерно 99 000 человек подают в департамент декларации по налогу с оборота и примерно 13 000 человек подают отчеты о внутриевропейском обороте.