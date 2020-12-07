Новый уровень мошенничества: отдам свой автомобиль Audi милому и набожному человеку

В объявлении сказано: «Пожертвую свой автомобиль Audi A4 Avant 1.9 TDI заинтересованным в этом по личным причинам и по-настоящему милым людям. Человеку, который боится бога и знает цену пожертвованиям. Спасибо, что связались со мной!»

Там же указаны электронная почта и телефон дарителя. Кроме того, отмечено, что объявление сделала проживающая в Пайде Анне. У нее иностранный номер телефона, текст заголовка написан коряво, а автомобиль Audi имеет иностранный номерной знак. Регистрационного номера не видно.

Объявления с таким содержанием появились и в других уездах, таким образом, некая Анне одновременно проживает на Сааремаа, Ида-Вирумаа и в других уездах.

Предупреждение

Прежде чем совершать денежную сделку в реальной жизни или в виртуальной среде, поищите в google или других поисковиках информацию о второй стороне. Зачастую там можно найти комментарии от ранее обманутых людей. Если появится информация, что у кого-то были проблемы со второй стороной, приостановите сделку и сообщили о деятельности предполагаемого мошенника в полицию или администратору портала.

Если вы стали жертвой мошенничества, обязательно сообщите об этом в полицию. Так вы защитите себя и других. Чем раньше полиция узнает о мошенничестве и начнет производство, тем меньше будет жертв.

В случае мошенничества в интернете сразу же сообщайте об этом администратору портала, при возможности оставьте информацию в рейтинге продавца. Если вы еще не заплатили мошенникам деньги или они забронированы и перевод не осуществлен, оповестите банк о проблеме.