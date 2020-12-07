Премьер-министр Финляндии и ее супруг собираются привить от коронавируса всю семью

В ходе программы были затронуты и новости о вакцинах против коронавируса. Марин и Ряйккёнен отметили, что вся семья планирует сделать прививку, как только придёт их черёд. Премьер-министр, однако, напомнила, что решение о вакцинации детей пока не принято.