Премьер-министр Финляндии и ее супруг собираются привить от коронавируса всю семью

Премьер-министр Санна Марин (Социал-демократическая партия) и ее муж Маркус Ряйккёнен дали редкое совместное интервью во время торжественной телепрограммы Дня независимости на Yle.
Маркус Ряйккёнен редко появляется на публике. Пара поженилась этим летом.
В ходе программы были затронуты и новости о вакцинах против коронавируса. Марин и Ряйккёнен отметили, что вся семья планирует сделать прививку, как только придёт их черёд. Премьер-министр, однако, напомнила, что решение о вакцинации детей пока не принято.
– Конечно, я сама вакцинируюсь, и семья тоже, когда придет время, – сказала Марин.
По словам премьер-министра, важно, чтобы вакцина была бесплатной для всех.