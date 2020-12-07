Пн, 7.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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  • Премьер-министр Финляндии и ее супруг собираются привить от коронавируса всю семью
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Премьер-министр Финляндии и ее супруг собираются привить от коронавируса всю семью

Санна Марин и Маркус Ряйккёнен.

ФОТО: Minttu Saarni/AP/Scanpix

Премьер-министр Санна Марин (Социал-демократическая партия) и ее муж Маркус Ряйккёнен дали редкое совместное интервью во время торжественной телепрограммы Дня независимости на Yle.

Маркус Ряйккёнен редко появляется на публике. Пара поженилась этим летом.

В ходе программы были затронуты и новости о вакцинах против коронавируса. Марин и Ряйккёнен отметили, что вся семья планирует сделать прививку, как только придёт их черёд. Премьер-министр, однако, напомнила, что решение о вакцинации детей пока не принято.

– Конечно, я сама вакцинируюсь, и семья тоже, когда придет время, – сказала Марин.

По словам премьер-министра, важно, чтобы вакцина была бесплатной для всех.

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