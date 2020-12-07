Россиянин Сергей Францев снова возглавил "Нымме Калью"

"Францев приедет в Эстонию уже на этой неделе, сейчас мы занимаемся оформлением соответствующих документов, - сказал президент "Нымме Калью" Куно Техва. - В новом сезоне перед командой будет стоять задача бороться за чемпионства и выиграть Кубок Эстонии, чтобы летом мы могли выступить в Лиге Европы. Лучшего тренера, чем Сергей Францев, для выполнения этих задач я не знаю".