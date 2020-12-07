Россиянин Сергей Францев снова возглавил "Нымме Калью"

Таллиннский футбольный клуб "Нымме Калью" объявил о переменах на тренерском мостике: к новому сезону команду будет готовить россиянин Сергей Францев, под руководством которого "розовые пантеры" в 2018 году выиграли чемпионский титул, пишет Rus.ERR.
"Францев приедет в Эстонию уже на этой неделе, сейчас мы занимаемся оформлением соответствующих документов, - сказал президент "Нымме Калью" Куно Техва. - В новом сезоне перед командой будет стоять задача бороться за чемпионства и выиграть Кубок Эстонии, чтобы летом мы могли выступить в Лиге Европы. Лучшего тренера, чем Сергей Францев, для выполнения этих задач я не знаю".
В начале декабря 2019 года "Нымме Калью" пригласил на пост главного тренера Марко Кристала, который теперь станет помощником Сергея Францева.
Сезон 2020 "Нымме Калью" завершил на четвертом месте. Команда осталась за чертой призеров впервые с 2014 года.
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