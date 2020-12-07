Теперь и в Ида-Вирумаа: Selver расширил зону доставки товаров на дом

«Теперь курьеры Selver доставляют товары до самых дверей клиентов в 12 уездах Эстонии. Это значит, что интернет-магазин Selver теперь вне конкуренции в отношении крупнейшего охвата доставки в Эстонии. Мы прилагаем усилия к тому, чтобы данная услуга в ближайшее время стала доступна подавляющему большинству жителей нашей страны», – сказала член правления Selver AS Кристи Ломп.

Поскольку в нынешнее время распространения вирусов интернет-магазин очень популярен, а люди реже едят вне дома, Selver уделяет особое внимание ассортименту. «Чтобы выделиться среди конкурентов, мы добавили в ассортимент интернет-магазина Selver те продукты, которые пользуются успехом у покупателей в наших обычных магазинах: фирменные мясные и рыбные изделия Selver, качественные продукты высокой ценовой категории с открытых прилавков, такие как утка, говядина, морепродукты и, конечно же, товары мелких эстонских производителей», – добавила Кристи Ломп.

Увеличившаяся зона доставки теперь включает Таллинн и Харьюмаа, Тарту и Тартумаа, уезды Рапла, Ярва, Ляэне-Виру, Хийу, Сааре и Муху, а также Ида-Вирумаа, Йыгевамаа и Пылвамаа. Кроме того, автобусы e-Selver обслуживают Хаапсалу и половину Ляэнемаа, а также город Пярну и его окрестности. В регионе доставки Selver проживают 1,2 миллиона человек.

Помимо расширившейся зоны доставки, в e-Selver добавились и пункты выдачи товаров. Теперь они работают в инфопунктах выруского Kagukeskuse Selver и Jõhvi Selver.

Заказ, сделанный в e-Selver в первой половине дня, может быть получен в тот же день – доставлен на дом курьером (бесконтактно) или выдан в инфопункте магазина. В Харьюмаа, Рапламаа, Пярнумаа и Тартумаа можно делать заказы ежедневно, в Ида-Вирумаа – четыре дня в неделю, в Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа, Йыгевамаа и Пылвамаа – три дня в неделю, Хийумаа, Сааремаа и Мухумаа – два дня в неделю (см. приложенный график доставки).

Клиенты e-Selver могут отслеживать маршрут заказа. Как только товар упакован и погружен в автобус, покупатель может отслеживать его движение, наблюдая за картой. Ссылка на карту приложена к подтверждению заказа и счету. Карта обновляется каждые 20 секунд.

При оформлении заказа покупатели e-Selver могут выбрать упаковку товара в полиэтиленовый или бумажный пакет. Выбор можно сделать в корзине заказа, заполнив поле «Хочу, чтобы продукты были упакованы не в полиэтиленовый, а в бумажный пакет».

В добавок к широкому ассортименту продуктов питания и потребительских товаров, e-Selver доставляет на дом и крупную бытовую технику, такую ​​как холодильники, стиральные машины, телевизоры, а также игровые приставки.

Признанный самым удобным для пользователей в Эстонии продуктовый интернет-магазин доступен более чем половине населения страны. Товары на дом можно заказать в Таллинне и Харьюмаа, Тарту и Тартумаа, Рапламаа, Пярнумаа, Ляэнемаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Хийумаа, Сааремаа и Мухумаа.

Как сделать покупку?

Авторизуйтесь в e-Selver с Партнерской картой или делайте покупки в статусе гостя

Забронируйте время и место получения товара

Выберите товары и добавьте их в корзину

Проверьте содержимое корзины и оплатите покупки в интернет-банке

Придите за товаром в забронированное время или встретьте курьера в выбранном вами месте (заказ курьерской доставки возможен только в зоне обслуживания e-Selver).

Уезд Дни доставки Периоды доставки Экспресс-доставка (Таллинн) Пн.-Вс. 08:00–09:00; 09:00–10:00; 10:00–11:00; 11:00–12:00; 12:00–13:00: 13:00–14:00; 14:00–15:00; 15:00–16:00; 16:00–17:00; 17:00–18:00; 18:00–19:00; 19:00–20:00; 20:00–21:00; 21:00–22:00. Таллинн и Харьюмаа Пн.-Вс. 10:00–12:00; 12:00–14:00; 14:00–16:00; 16:00–18:00; 18:00–20:00; 20:00–22:00. Тарту и Тартумаа Пн.-Вс. 10:00–12:00; 12:00–14:00; 14:00–16:00; 16:00–18:00; 18:00–20:00; 20:00–22:00. Рапламаа Пн.-Вс. 11:00–13:00; 13:00–15:00; 17:00–19:00; 19:00–21:00. Пярну Пн.-Вс. 10:00–12:00; 12:00–14:00; 14:00–16:00; 16:00–18:00; 18:00–20:00; 20:00–22:00. Ида-Вирумаа Пн., Ср., Пт., Сб. 11:00–13:00; 13:00–15:00; 17:00–19:00; 19:00–21:00. Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа Вт., Чт., Вс. 11:00–13:00; 13:00–15:00; 17:00–19:00; 19:00–21:00. Ярвамаа и Пылвамаа Пн., Ср., Сб. 11:00–13:00; 13:00–15:00; 17:00–19:00; 19:00–21:00. Ляэнемаа Вт., Чт., Сб. 11:00–13:00; 13:00–15:00; 17:00–19:00; 19:00–21:00. Хийумаа Ср., Пт. 17:00–19:00; 19:00–21:00. Сааремаа и Мухумаа Ср., Пт. 15.00–18.00; 18.00–21.00.