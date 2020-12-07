Продажи новых легковых автомобилей упали за год более чем на 25 процентов

В ноябре в Эстонии продали 1504 новых легковых автомобиля, что на 25,8 процента ниже результата за ноябрь прошлого года, но примерно на одном уровне с результатами продаж за последние пять месяцев.
За 11 месяцев этого года клиентам передали 17 285 новых легковых автомобилей — на 30 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Союз предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL).
Самым популярным сегментом остаются среднеразмерные паркетники (25,4 процента), за ними следуют автомобили малого среднего класса (21,3 процента) и небольшие внедорожники (19,1 процента). Гибридных автомобилей продано 306, электромобилей 20, а работающих на CNG газовых автомобилей 67.
Второй месяц подряд самой популярной маркой была Škoda (291), за которой следовали Toyota (203) и Renault (195).
Самой популярной моделью была Škoda Octavia (120), в первую тройку также вошли Toyota RAV4 (86) и Renault Clio (70).
Продажи коммерческого транспорта также удержались на одном уровне с прошлыми месяцами, но, поскольку результаты за ноябрь прошлого года были сравнительно скромными, ноябрьский результат этого года был на 2,3 процента выше в годовом сравнении.
В целом в этом году был продан 3801 новый коммерческий автомобиль, на 29,5 процента меньше, чем в прошлом году. Самыми популярными автомобильными марками были Peugeot (62), Citroën (54) и Renault (49).
В сегменте грузовиков популярнее всего Mercedes-Benz (19) и Scania (17).
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