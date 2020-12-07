Продажи новых легковых автомобилей упали за год более чем на 25 процентов

За 11 месяцев этого года клиентам передали 17 285 новых легковых автомобилей — на 30 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Союз предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL).

Самым популярным сегментом остаются среднеразмерные паркетники (25,4 процента), за ними следуют автомобили малого среднего класса (21,3 процента) и небольшие внедорожники (19,1 процента). Гибридных автомобилей продано 306, электромобилей 20, а работающих на CNG газовых автомобилей 67.

Второй месяц подряд самой популярной маркой была Škoda (291), за которой следовали Toyota (203) и Renault (195).

Самой популярной моделью была Škoda Octavia (120), в первую тройку также вошли Toyota RAV4 (86) и Renault Clio (70).

Продажи коммерческого транспорта также удержались на одном уровне с прошлыми месяцами, но, поскольку результаты за ноябрь прошлого года были сравнительно скромными, ноябрьский результат этого года был на 2,3 процента выше в годовом сравнении.

В целом в этом году был продан 3801 новый коммерческий автомобиль, на 29,5 процента меньше, чем в прошлом году. Самыми популярными автомобильными марками были Peugeot (62), Citroën (54) и Renault (49).

В сегменте грузовиков популярнее всего Mercedes-Benz (19) и Scania (17).