Пн, 7.12.2020
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Танель Кийк
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  • Из-за неисправных тормозов загорелся лимузин: пострадали двое
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Из-за неисправных тормозов загорелся лимузин: пострадали двое

Сгоревший лимузин.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

На минувших в выходных в Тартумаа загорелся лимузин, в котором находилось восемь человек, двое из которых получили незначительные травмы.

В субботу, 5 декабря, в 6.42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тарту в Синикюла огнем охвачен лимузин Lincoln Town Car. Звонивший уточнил, что загорелись также находившиеся в машине две коробки с фейерверками.

К моменту прибытия спасателей автомобиль горел открытым пламенем. На момент возникновения возгорания в машине вместе с водителем находилось восемь человек. Водитель и пара пассажиров, выбравшиеся из машины первыми, разбили стекла, чтобы помочь другим пассажирам как можно скорее выбраться из салона машины, сообщила пресс-служба Лыунаского центра спасения.

Скорая помощь оказала на месте первую помощь двоим мужчинам, получившим незначительные травмы.

По предварительным данным, возгорание началось с заднего тормозного диска, от которого загорелась покрышка, с которой пламя перекинулось в салон.

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