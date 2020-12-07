Из-за неисправных тормозов загорелся лимузин: пострадали двое

На минувших в выходных в Тартумаа загорелся лимузин, в котором находилось восемь человек, двое из которых получили незначительные травмы.
В субботу, 5 декабря, в 6.42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тарту в Синикюла огнем охвачен лимузин Lincoln Town Car. Звонивший уточнил, что загорелись также находившиеся в машине две коробки с фейерверками.
К моменту прибытия спасателей автомобиль горел открытым пламенем. На момент возникновения возгорания в машине вместе с водителем находилось восемь человек. Водитель и пара пассажиров, выбравшиеся из машины первыми, разбили стекла, чтобы помочь другим пассажирам как можно скорее выбраться из салона машины, сообщила пресс-служба Лыунаского центра спасения.
Скорая помощь оказала на месте первую помощь двоим мужчинам, получившим незначительные травмы.
По предварительным данным, возгорание началось с заднего тормозного диска, от которого загорелась покрышка, с которой пламя перекинулось в салон.