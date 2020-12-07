ФОТО: BBC News

Американская академия наук опубликовала доклад о возможных причинах загадочных заболеваний дипломатов на Кубе и в Китае. Ранее спецслужбы США предполагали, что «акустические атаки» на посольства могут быть организованы Москвой, а в числе пострадавших оказались и высокопоставленные сотрудники ЦРУ, посещавшие Россию.

Загадочные неврологические симптомы, на которые жаловались американские дипломаты на Кубе и в Китае, могут быть связаны с направленным высокочастотным излучением, утверждается в 64-страничном докладе, подготовленном по заказу Госдепартамента США Национальной американской академией наук, инженерных исследований и медицины.

В 2016-2017 годах более 40 сотрудников посольства США в Гаване обратились к врачам с жалобами на здоровье. Симптомы, которые описывали пострадавшие, походили на последствия сотрясения мозга средней тяжести: головокружение, в некоторых случаях сопровождавшееся шумом в ушах, бессонницу, проблемы со зрением и головные боли, мешающие сосредоточиться.

Пострадавшие, в числе которых было и несколько канадских дипломатов, жаловались на высокочастотные звуки неизвестного происхождения. Запись этих звуков осенью 2017 года опубликовало агентство Ассошиэйтед пресс.

Полгода спустя, весной 2018, о схожих проблемах заявили американские дипломаты, работавшие в консульстве США в Гуанчжоу. Всего о проблемах со здоровьем, связанных с неизвестными высокочастотными звуками, сообщили 12 сотрудников диппредставительства. Большинство из них были эвакуированы на родину.

«Эксперты считают, что большинство из уникальных признаков и симптомов, о которых сообщали сотрудники Госдепартамента, связаны с воздействием направленного импульсного высокочастотного радиоизлучения», - говорится в докладе.

От Кубы до Китая

В конце сентября 2017 года Госдепартамент США объявил о прекращении выдачи въездных виз гражданам Кубы. Одновременно было заявлено, что остров покинут 60% сотрудников американских диппредставительств, а гражданам США было рекомендовано воздержаться от любых поездок на Кубу.

Демарш, вызвавший бурные протесты кубинцев, в Вашингтоне объяснили заботой о безопасности работающих в Гаване дипломатов. К этому времени о проблемах со здоровьем заявил 21 сотрудник дипмиссии США и несколько канадских представителей.

При этом все пострадавшие сообщили, что слышали громкие высокочастотные звуки, и одинаково описывали симптомы недомоганий. Несколько таких случаев было зафиксировано в жилых комплексах дипмиссии, и в номерах отеля «Капри» в Гаване, где обычно останавливаются иностранцы.

Специалисты тогда предположили, что причиной недомоганий может стать воздействие направленного ультразвукового или инфракрасного излучения, но назвать его источник так и не смогли.

В начале лета 2018 года власти США срочно эвакуировали на родину нескольких сотрудников американского консульства в китайском городе Гуанчжоу. Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила тогда, что в начале июня в Гуанчжоу отправилась команда американских врачей для проверки жалоб на странные звуки, вызывавшие неприятные ощущения.

Пресс-секретарь посольства США в Китае Джинни Ли рассказала, что в результате «звукового воздействия» пострадал неназванный сотрудник американского консульства в Гуанчжоу.

Консульство США в Гуанчжоу Reuters Консульство США в Гуанчжоу. Работающие здесь дипломаты, как и их кубинские коллеги, подверглись странному звуковому воздействию

Сотрудника отправили в США, и 18 мая в посольстве узнали, что ему диагностировали слабую травму головного мозга, сообщила Ли.

В Госдепартамента для проведения внутреннего расследования была создана специальная группа, но назвать причину странных заболеваний эксперты так и не смогли.

«Пока точно не определена природа травм, полученных попавшим под это воздействие персоналом, также как и то, вызваны ли все эти случаи одной и той же причиной», - заявил летом 2018 года госсекретарь США Майк Помпео.

Точный диагноз пострадавшим не смогли поставить и специалисты медицинского центра Университета Пенсильвании, где обследовали дипломатов, работавших на Кубе и в Китае.

Тем не менее, уже в начале сентября, выступая в Конгрессе США, высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что речь идет о целенаправленных «атаках» на дипломатов.

Московский след

Ровно неделю спустя телекомпания NBC сообщила о том, что американские спецслужбы считают, что за этими «атаками» может стоять Москва. По утверждению сразу нескольких источников телекомпании в разведслужбах США, к такому выводу специалисты ФБР и ЦРУ пришли на основе перехвата телефонных переговоров и сообщений, отправленных российскими представителями. Более того, источники утверждали, что в непосредственной близости от жилого комплекса посольства США на Кубе были замечены сотрудники российских разведслужб, имеющие отношение к разработке «высокочастотного оружия».

лавров на кубе Getty Images

Спецслужбы США тогда не стали официально комментировать эту информацию. Только осенью этого года стало известно, что одним из поводов для заявлений о причастности российских спецслужб к «акустическим атакам» мог стать инцидент с высокопоставленным сотрудником ЦРУ Марком Полимеропулосом.

В декабре 2017 года Полимеропулос, только что назначенный заместителем главы департамента ЦРУ, отвечавшего за проведение тайных операций в Европе, приехал в Москву. В ходе 10-дневной поездки он должен был, в том числе, провести серию встреч с руководителями российских разведслужб.

После одной из таких встреч, он вернулся в свой номер в гостинице «Мэриотт» неподалеку от американского посольства, и спокойно заснул.

«Я неожиданно проснулся посреди ночи, - рассказал он радиостанции NPR. - Меня трясло, тошнило, сильно кружилась голова. Вся комната вращалась вокруг меня, так что я даже не мог подняться, а в ушах постоянно звенело».

Недомогание Полимеропулос списал на пищевое отравление, и продолжил запланированные встречи. Но спустя несколько дней симптомы повторились, и он был вынужден вернуться в США.

Спустя несколько месяцев сотрудник ЦРУ обратился к врачам с жалобой на непрекращающиеся приступы головной боли. После серии обследований Полимеропулосу поставили диагноз «затылочная невралгия», но так и не смогли установить причину заболевания.

Позднее он был вынужден подать в отставку.

«Я не мог сидеть за компьютером, или проводить встречи, - объяснил он радиостанции NPR. - Головные боли были слишком сильными».

россия китай Getty Images

Полимеропулос уверен, что инцидент был целенаправленной атакой российских спецслужб. Он не уверен, была ли эта атака связаны с попыткой причинить ему вред, или «коллеги» по разведслужбам пытались таким образом получить доступ к его компьютеру и телефону, а сам он стал случайной жертвой.

По словам Полимеропулоса, точно такие же симптомы испытал еще один сотрудник ЦРУ, приезжавший вместе с ним в Москву, а «акустическим атакам» подверглись несколько офицеров американских спецслужб, занимавшихся Россией.

Что выяснили ученые?

Группа ученых в США, в которую вошли 19 специалистов по неврологии, радиологии, инженерным и другим дисциплинам, занималась исследованием «акустических атак» больше года, но так и не смогла решить, можно ли считать инциденты в Гаване, Гуанчжоу и Москве спланированной операцией спецслужб.

В своем докладе эксперты отмечают, что эксперименты с направленным высокочастотным микроволновым и радиоизлучением проводились в США и СССР еще 50 лет назад. Тем не менее, в опубликованном докладе не уточняется, кто мог вновь применить подобное оружие.

посольство сша в китае AFP

«Мы можем сказать лишь, что все эти люди подверглись настоящему и клинически определяемому воздействию, - заявил профессор Стэнфордского университета Дэвид Релман, возглавлявший группу экспертов. - Как минимум большинство симптомов, которые описывали эти пациенты, могут быть объяснены использованием именно таких видов высокочастотного излучения».

Авторы доклада особо подчеркнули, что не получили полного доступа к информации о всех пострадавших. Ученым были переданы медицинские отчеты об обследовании нескольких дипломатов, которых осматривали в Университете Пенсильвании, Университете Майами и Национальном институте здравоохранения США. При этом, лишь восемь из более, чем 50 пострадавших, согласились лично ответить на вопросы экспертов.

В докладе указывается, что специалисты изучили три возможные версии: поражение в результате высокочастотного излучения, отравление химикатами, применяемыми для уничтожения насекомых, и возможные психоэмоциональные расстройства. Версию о поражении высокочастотным излучением ученые посчитали наиболее вероятной.

В Госдепартаменте пока стараются не комментировать результаты заказанного внешнеполитическим ведомством исследования.