На этой неделе в Таллиннском аэропорту по-прежнему обслуживают 11 международных маршрутов

По состоянию на 7 декабря из Таллиннского аэропорта открыто 11 международных направлений, пишет Rus.ERR.
По сравнению с прошлой неделей список европейских городов, в которые можно улететь из эстонской столицы, не изменился, информирует пресс-служба Таллиннского аэропорта.
Рейсы осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (airBaltic), Лондон (аirBaltic, Ryanair), Пафос (Ryanair), Рига (airBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (airBaltic, SAS), Амстердам (airBaltic), Берлин (airBaltic) и Осло (airBaltic).
С конца следующей недели Ryanair планирует возобновить работу на линии Таллинн - Милан (аэропорт в городе Бергамо).
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