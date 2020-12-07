Пн, 7.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
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  • На этой неделе в Таллиннском аэропорту по-прежнему обслуживают 11 международных маршрутов
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На этой неделе в Таллиннском аэропорту по-прежнему обслуживают 11 международных маршрутов

Inimtühi Tallinna lennujaam.

ФОТО: Eero Vabamägi

По состоянию на 7 декабря из Таллиннского аэропорта открыто 11 международных направлений, пишет Rus.ERR.

По сравнению с прошлой неделей список европейских городов, в которые можно улететь из эстонской столицы, не изменился, информирует пресс-служба Таллиннского аэропорта.

Рейсы осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (airBaltic), Лондон (аirBaltic, Ryanair), Пафос (Ryanair), Рига (airBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (airBaltic, SAS), Амстердам (airBaltic), Берлин (airBaltic) и Осло (airBaltic).

С конца следующей недели Ryanair планирует возобновить работу на линии Таллинн - Милан (аэропорт в городе Бергамо).

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