Предприниматели в бешенстве: правительство тайно распределило евромиллиарды

В четверг вечером в правительстве распределяли будущие евроденьги, что вывело из себя представителей очень многих заинтересованных групп, по мнению которых, политики в тишине кабинета приняли решения таким образом, словно делили собственные деньги, пишет Postimees.
И хотя в Европейском союзе из-за противостояния Польши и Венгрии долгосрочный бюджет и пакет спасения еще не подписаны, а на начавшейся неделе в Брюсселе должно пройти очередное совещание по бюджету, правительство Эстонии, как считают заинтересованные группы, приняло тайные решения.
Из бюджета ЕС на 2021-2027 годы и фондов перезапуска Эстония должна получить почти 7,3 миллиарда евро. Если частично еще неясно, куда деньги будут выделены, то проекты, которые получат дотацию фонда перезапуска вполне определены. Распределение именно этих средств рассердило и предпринимателей, и отраслевые союзы. Недовольство вызвало и распределение денег фонда справедливого перехода, помогающего реализовать европейское зеленое соглашение. Посмотрим, кто в будущем сможет получить оттуда деньги.
Фонд перезапуска: около 1,1 миллиарда евро
Когда начался коронакризис, Евросоюз очень быстро принял решение о создании фонда перезапуска, из которого страны получат средства на снижение влияния коронакризиса и, как явствует из названия фонда, для перезапуска экономики.
Местные предприниматели считают, что их мнение при распределении денег вообще не услышали, а решения приняты с политическим подтекстом. Многие финансируемые проекты вероятнее всего являются старыми знакомыми из государственного бюджета будущего года, когда создалось впечатление, что их финансируют из средств эстоноземельцев.
Руководитель Эстонского центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас недоволен тем, что миллиард с лишним евро из Европейского фонда перезапуска распределили якобы тайно и за закрытыми дверями. «В течение нескольких месяцев было известно, что из Европы придет эта помощь и для ее использования установлено меньше правил, а деньги быстро будут использованы для смягчения кризиса. Мы говорили с правительством, отправили вопросы и предложения, но ничего конкретного нам не ответили - как будто раздаются личные деньги. Решения принимались в очень узком кругу: руководители партий и министры, даже высокопоставленные чиновники не решились или не смогли что-то сказать», - не отступает Аас.
В Министерстве финансов спешку объяснили тем, что хотели уже с нового года начать тратить средства, а для этого нужно показать Европейскому союзу одобренные проекты. Министерствам было сказано: доставайте свои лучшие проекты - и в путь.
Когда в четверг вечером правительство опубликовало общий список, выяснилось, что деньги предусмотрены, например, на создающееся Бюро данных об отмывании денег, трамвай до Старого порта Таллинна и строительство велосипедных дорожек в самоуправлениях. На здравоохранение запланировано выделить почти половину всего фонда — 409 миллиона евро. Львиная доля средств пойдет на строительство Таллиннской больницы и покупку вертолетов для Департамента полиции и погранохраны.
Аас был удивлен, когда узнал, что часть проектов, которые будут согласовывать с Европейской комиссией в рамках финансирования перезапуска, представлены как часть государственного бюджета на 2021 год: «Например, Таллиннская больница, в случае которой вообще имеются вопросы, обещал ли ЕС финансировать такой перезапуск. Тут еще могут возникнуть неприятные препятствия».
«Мы с предпринимателями не говорим, что то, что решило правительство, безусловно неправильно, но сам процесс вызывает недоверие: если делают правильные вещи, то зачем это скрывать? Вдруг есть причина похвалить правительство, а адекватной информации нет?» - продолжил Аас.
«Нынешнее распределение правительством денег непонятно. Связи с целесообразностью (каждый фонд обычно связан с конкретными целями — Л.Л.) сейчас найти невозможно», - заявляет и руководитель Эстонского союза электропромышленности Тынис Варе. Его рассердило, что из всего миллиарда на предпринимательство выделили лишь 40 миллионов евро.
Если Министерство финансов говорит, что проекты выбраны согласно давно подготовленной стратегии «Эстония-2035», то Варе считает, что это за долгое время один из самых туманных документов, написанный общими словами и способствующий финансированию чего угодно.
Фонд справедливого перехода: 340 миллионов евро
Обычно из этого фонда дают деньги регионам, производящим электричество из ископаемого топлива, чтобы они закрыли бизнес и занялись чем-то другим, более зеленым. И тут разгорелись страсти. Координатор платформы справедливого перехода Ида-Вируского союза самоуправлений Харди Мурула сказал, что его в случае распределения денег возмутили прежде всего две вещи.
«В Эстонии электричество из сланца производит Ида-Вирумаа. Теперь дотацию расширили и на Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа», - сказал Мурула. Причиной частично является то, что до административной реформы две находящиеся сейчас в этих уездах волости прежде были под Ида-Вирумаа. «Договор об объединении утвердило правительство. Я понимаю, что денег мало и дотаций нужно больше. Но так дела не делаются, если мы хотим экономически реорганизовать Ида-Вирумаа таким образом, чтобы хребтом экономики не являлось производство сланца», - сказал Мурула.
Вторая проблема, по его словам, заключается в том, что государственный аппарат не стал их слушать. Несмотря на то, что раньше проходили общие семинары и самоуправления хотели, чтобы 90 процентов средств было направлено в местное предпринимательство, а остаток - на решение проблем, связанных с окружающей средой, то в действительности все оказалось по-другому: «На предпринимательство пошло 2/3 и на окружающую среду 1/3, но все это так сформулировано, что на эти деньги можно делать что угодно». Он задался вопросом: «Зачем делать вид, что привлекаете людей?»
Старейшина Виру-Нигула и предприниматель Эйнар Валлбаум радуется, что Ляэне-Вирумаа тоже учли в списке получателей пособия: «Мы попросили: думали, посмотрим, что из этого получится. Цементный завод в Кунда закрылся потому, что при отоплении использовали сланец. В Азери есть кирпичный завод и программа развития портовой зоны».
Министерство финансов: деньги получили сферы деятельности, которые в них больше всего нуждаются
В процессе составления государственного бюджета правительство республики, кроме бюджетных средств, обсуждало и возможности европейских фондов для того, чтобы справиться с кризисом и смягчить его влияние, ускорить важные реформы и инвестиции, оживить экономику и улучшить благосостояние жителей Эстонии. Исходя из объемов фондов и временных рамок искали лучшие решения: какой фонд лучше всего подойдет для финансирования тех или иных инвестиций или мер.
При расстановке приоритетов, кроме планов развития по отраслям, исходили из недавно созданной стратегии «Эстония-2035», составление которой происходило в тесном сотрудничестве во всеми организациями и социальными партнерами, а также за которую движение деревень Kodukant и Союз свободных объединений присвоили в 2020 году Госканцелярии и Министерству финансов титул представителя общественной власти.
Также при планировании Фонда перезапуска и других фондов кроме предложений чиновников и социальных партнеров за основу были взяты предложения экспертного совета по оживлению экономики. Учитывая крайне короткий временной график планирования новых фондов, связанных с коронавирусом, выставленный Евросоюзом, а также желание, чтобы средства как можно быстрее дошли до экономики и жителей Эстонии, в случае новых европейских фондов при расстановке приоритетов использовали данные, представленные разными сторонами, в том числе партнерами.
Для партнеров не должно быть большой разницы, что является источником финансирования той или иной меры: важно то, что адресатами меры или инвестиции являются те сферы деятельности, которые больше всего нуждаются в финансировании. Осмелимся заверить, что мы выполним поставленные цели вне и вместе с европейскими фондами.
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