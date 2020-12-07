Предприниматели в бешенстве: правительство тайно распределило евромиллиарды

«Мы с предпринимателями не говорим, что то, что решило правительство, безусловно неправильно, но сам процесс вызывает недоверие: если делают правильные вещи, то зачем это скрывать? Вдруг есть причина похвалить правительство, а адекватной информации нет?» - продолжил Аас.

«Нынешнее распределение правительством денег непонятно. Связи с целесообразностью (каждый фонд обычно связан с конкретными целями — Л.Л.) сейчас найти невозможно», - заявляет и руководитель Эстонского союза электропромышленности Тынис Варе. Его рассердило, что из всего миллиарда на предпринимательство выделили лишь 40 миллионов евро.

Если Министерство финансов говорит, что проекты выбраны согласно давно подготовленной стратегии «Эстония-2035», то Варе считает, что это за долгое время один из самых туманных документов, написанный общими словами и способствующий финансированию чего угодно.

Фонд справедливого перехода: 340 миллионов евро

Обычно из этого фонда дают деньги регионам, производящим электричество из ископаемого топлива, чтобы они закрыли бизнес и занялись чем-то другим, более зеленым. И тут разгорелись страсти. Координатор платформы справедливого перехода Ида-Вируского союза самоуправлений Харди Мурула сказал, что его в случае распределения денег возмутили прежде всего две вещи.

«В Эстонии электричество из сланца производит Ида-Вирумаа. Теперь дотацию расширили и на Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа», - сказал Мурула. Причиной частично является то, что до административной реформы две находящиеся сейчас в этих уездах волости прежде были под Ида-Вирумаа. «Договор об объединении утвердило правительство. Я понимаю, что денег мало и дотаций нужно больше. Но так дела не делаются, если мы хотим экономически реорганизовать Ида-Вирумаа таким образом, чтобы хребтом экономики не являлось производство сланца», - сказал Мурула.

Вторая проблема, по его словам, заключается в том, что государственный аппарат не стал их слушать. Несмотря на то, что раньше проходили общие семинары и самоуправления хотели, чтобы 90 процентов средств было направлено в местное предпринимательство, а остаток - на решение проблем, связанных с окружающей средой, то в действительности все оказалось по-другому: «На предпринимательство пошло 2/3 и на окружающую среду 1/3, но все это так сформулировано, что на эти деньги можно делать что угодно». Он задался вопросом: «Зачем делать вид, что привлекаете людей?»

Старейшина Виру-Нигула и предприниматель Эйнар Валлбаум радуется, что Ляэне-Вирумаа тоже учли в списке получателей пособия: «Мы попросили: думали, посмотрим, что из этого получится. Цементный завод в Кунда закрылся потому, что при отоплении использовали сланец. В Азери есть кирпичный завод и программа развития портовой зоны».

Министерство финансов: деньги получили сферы деятельности, которые в них больше всего нуждаются В процессе составления государственного бюджета правительство республики, кроме бюджетных средств, обсуждало и возможности европейских фондов для того, чтобы справиться с кризисом и смягчить его влияние, ускорить важные реформы и инвестиции, оживить экономику и улучшить благосостояние жителей Эстонии. Исходя из объемов фондов и временных рамок искали лучшие решения: какой фонд лучше всего подойдет для финансирования тех или иных инвестиций или мер. При расстановке приоритетов, кроме планов развития по отраслям, исходили из недавно созданной стратегии «Эстония-2035», составление которой происходило в тесном сотрудничестве во всеми организациями и социальными партнерами, а также за которую движение деревень Kodukant и Союз свободных объединений присвоили в 2020 году Госканцелярии и Министерству финансов титул представителя общественной власти. Также при планировании Фонда перезапуска и других фондов кроме предложений чиновников и социальных партнеров за основу были взяты предложения экспертного совета по оживлению экономики. Учитывая крайне короткий временной график планирования новых фондов, связанных с коронавирусом, выставленный Евросоюзом, а также желание, чтобы средства как можно быстрее дошли до экономики и жителей Эстонии, в случае новых европейских фондов при расстановке приоритетов использовали данные, представленные разными сторонами, в том числе партнерами. Для партнеров не должно быть большой разницы, что является источником финансирования той или иной меры: важно то, что адресатами меры или инвестиции являются те сферы деятельности, которые больше всего нуждаются в финансировании. Осмелимся заверить, что мы выполним поставленные цели вне и вместе с европейскими фондами.

Еще средства от Евросоюза ReactEU: 177 миллионов евро Большая час средств фонда будет направлена на борьбу с коронавирусом и поддержку больничной сети, но целых 38 миллионов отдадут туризму и развитию производства предприятий. На продуктовую помощь пойдет 4,5 миллиона евро. Фонд модернизации: около 300 миллионов евро Деньги пойдут на энергоэффективность общественного сектора и развитие общественного транспорта с меньшим загрязнением. Доход от торговли СО2: до 83 миллионов евро Деньги пойдут на здания общественного сектора, энергорешения мелких островов, а миллион евро потратят на аудит крупных сельхозпредприятий. Политика единой принадлежности: около 3,1 миллиарда евро Самый большой и обозначенный общими словами горшочек с медом, деньги которого должны пойти на развитие регионов. До сих пор правительство обозначило план развития сети 5G, электрификацию железной дороги и шоссе 2+2. Какие именно проекты получат деньги как зеленые или умные решения Эстонии, пока не ясно. Общая сельхозполитика: 2,1 миллиарда евро Финансируемые проекты будут определены позже. Фонды сферы внутренней безопасности: до 100 миллионов евро Финансируемые проекты будут определены позже.