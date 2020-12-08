Мертвый сезон: на что надеяться гостиницам?

Призыв властей отказаться от рождественских празднований и мероприятий выбивает последнюю почву из-под ног предприятий гостиничного сектора.
Если зайти в складское помещение гостиницы Schlössle, можно увидеть не только стопки халатов и полотенец, но и целую полку мягких игрушечных медвежат. Горничная берет со склада одну из таких игрушек, когда знает, что в номер заселился ребенок: заканчивая подготовку номера, она водружает ее на детскую кровать рядом с подушкой, чтобы маленький гость мог крепко обнять плюшевого друга на ночь, а потом забрать с собой.
Мягкие игрушки - это статья расходов, от которой гостиница не намерена отказываться даже в самый суровый кризис. Но приятная мелочь вряд ли способна переломить плачевную ситуацию в туристическом бизнесе времен коронакризиса. И в то же время эта мелочь важна для репутации, которую отель не намерен ронять несмотря ни на что.
Жирка уже не хватает
Слово «репутация» - здесь явно не пустой звук. «Наш владелец всегда относился к Schlössle по-особенному, считая его делом чести, любимым детищем, даже при том, что его бизнес в гораздо больших масштабах охватывает такие денежные города, как Марбелья и Лондон», - говорит директор по продажам и маркетингу Сергей Дробяцкий.
С середины марта, когда в стране ввели чрезвычайное положение, персонал был переведен на пониженные зарплаты, и компания подала ходатайство о помощи от государства. Затем наступило лето, коронавирус немного отступил, границы приоткрылись. «Лето можно назвать относительно удачным периодом. Schlössle открылся снова с 1 июля, и уже на второй день был забронирован полностью», - вспоминает Сергей.
«В течение всего июля мы демонстрировали очень хорошие показатели. В августе тоже справились хорошо, - оценивает маркетинговый директор. - У нас подскочил рейтинг на Tripadvisor, потому что в период пандемии мы по более низким ценам давали сервис такого уровня, который люди до этого не всегда могли себе позволить».
В летний период падение цен на номера составляло до 35-40%, в осенний - до 30%. Спад заполняемости стал ощущаться в сентябре - с того момента, когда правительство Финляндии начало рекомендовать своим жителям воздерживаться от поездок через залив. «Тут же пошла отмена бронирования, но в целом мы справились с учетом накопленного летом жирка», - продолжает Сергей.
Октябрь, по его словам, изначально не сулил больших проблем, но внезапно отменился визит большой группы, у которой была бронь на все 23 номера на три ночи. Это была команда болельщиков из Скандинавии, представителей официального партнера престижного кулинарного конкурса «Золотой Бокюз», проходившего в этом году в Эстонии. До последнего момента команде Schlössle было неясно, прилетят они или нет, и, когда в конце концов выяснилось, что организаторы «Бокюза» не собираются пускать публику, это стало болезненным ударом.
Ноябрь, как говорит Сергей, - всегда слабый месяц, но сейчас бывают дни, когда отель выглядит совсем печально: 23 пустующих номера и такой же пустой ресторан. Гостинице пришлось минимизировать все расходы: из трех-четырех портье остался один, убрали утренних поваров, готовивших завтраки, в ресторане работает минимальное количество официантов, то же касается уборки номеров, работы стойки регистрации и отдела бронирования.
Немного спасла ситуацию недавняя Tallinn Restaurant Week: действующий при гостинице ресторан Stenhus хорошо распродал предложения ужинов. «Были шикарные показатели, уровня прошлого года», - говорит директор по продажам.
«Организация конференций, увы, заглохла. В этом году мы предлагали приватные компактные конференции в ресторане, чтобы вместо больших залов люди прониклись атмосферой бутик-отеля. Это помогало, но до определенной степени», - признается он. С зимними корпоративами ситуация не менее грустная: с тех пор, как Департамент здоровья через СМИ призвал отказаться от праздников, бронировать помещения перестали практически полностью.
Середина и конец декабря не сулят отелю ничего хорошего, не скрывает пессимизма Дробяцкий. «Наш владелец даже посчитал, что, закрывшись и выплатив пособия по сокращению, он, в принципе, потеряет не намного больше, чем если пытаться сейчас держаться на плаву и дальше», - констатирует он.
Настроение непраздничное
Последние распоряжения правительства пошатнули позиции не только люксовых пятизвездочных отелей, но и ударили по охватывающему максимально широкий круг клиентов сегменту трехзвездочных отелей. Так, в отеле St. Barbara несколько декабрьских мероприятий тут же отменилось, признал генеральный менеджер Павел Бочаров.
В последние недели люди внимательно следили за развитием событий, царила неопределенность, поэтому бронировать мероприятия в отеле можно было без предоплаты, но недавние нововведения прояснили ситуацию не в пользу отеля. Бочаров предположил, что при нынешнем развитии событий до Рождества число бронирований не увеличится. «Мы балансируем в районе точки безубыточности, возможно, работаем с небольшим убытком», - говорит Павел Бочаров. Однако закрывать отель сейчас - стратегически неперспективный шаг: если закрыться сейчас на полгода, потом будет очень сложно открыться заново.
Интересно, что столичные отели, в обычный год состригающие с посетителей самую густую шерсть, в этом году оказались в худшей ситуации, нежели периферийные. Если таллиннский турист этим летом вместо Испании поехал в Тарту и Нарва-Йыэсуу, то в гостиницы Таллинна никто не приехал.
Проведение радикальных кампаний скидок Бочаров исключает: «Мы и так с нынешними ценами работаем в убыток, продолжать понижать их нет смысла». Ресторан при отеле закрыли 18 марта и больше попыток открыть его не делали. В первый локдаун отель закрылся на три месяца, начиная с апреля, и успел за это время реновировать половину номеров. Из мер, призванных хоть как-то завлечь посетителей, Бочаров выделил бесплатную парковку: у отеля есть своя парковочная площадка с очень удобным расположением, и если раньше на ней удавалось заработать дополнительно, сейчас об этом речи не идет.
Кайса Майленд, исполнительный директор Hestia Hotel Group, в которую входят недавно открывшийся в центре Таллинна отель Kentmanni, а также гостиницы Barons, Europa и другие, говорит, что недавнее обращение правительства к населению и распоряжение об отмене мероприятий ставят операторов туристических услуг в очень трудное положение, поскольку клиенты начали массово отменять запланированные мероприятия или откладывать их на неопределенный срок.
По оценке Майленд, обращение спровоцировало панику, к тому же от правительства поступают очень противоречивые сообщения о том, как поставщик услуг должен вести себя в ситуации, если хочет все же провести какое-то мероприятие, но с меньшим размахом. «Если раньше мероприятия задумывались за несколько месяцев, то теперь планы строятся в самый последний момент. Я уверена, что многие клиенты думали о том, как наградить сотрудников в конце года, чтобы подлатать их эмоциональное здоровье. К сожалению, теперь мы не увидим этих заказов», - констатирует она.
В каком объеме в настоящее время в гостиницах сети забронированы помещения для корпоративных вечеринок? Сложно сказать, потому что это число в буквальном смысле уменьшается с каждым днем, говорит она.
Крупных мероприятий в гостиницах Hestia не проводилось и в последние месяцы, но теперь есть риск, что отпадут и все мероприятия с 10-20 участниками. «Хотя мы могли бы позволить нашим клиентам находиться на достаточном расстоянии друг от друга, из-за общих страхов отмена мероприятий набрала обороты», - сказала Майленд. Ни Рождество, ни Новый год сами по себе никуда не денутся, но их празднование можно и нужно проводить в безопасности.
«Мы наблюдаем мгновенное падение спроса каждый раз, когда от правительства поступает новый сигнал на тему распоряжений. Более строгие ограничения, вступившие в силу с 16 ноября, конечно, только усилят это падение», - признала она.
Что ждет нас в долгосрочной перспективе, если границы не откроются и туристы не вернутся? Туризм как таковой никуда не денется, он будет существовать и в будущем: вопрос только в объемах и времени, когда он начнет восстанавливаться. Майленд уверена, что с апреля по май мы уже увидим положительные тенденции.
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