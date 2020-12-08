Мертвый сезон: на что надеяться гостиницам?

Если зайти в складское помещение гостиницы Schlössle, можно увидеть не только стопки халатов и полотенец, но и целую полку мягких игрушечных медвежат. Горничная берет со склада одну из таких игрушек, когда знает, что в номер заселился ребенок: заканчивая подготовку номера, она водружает ее на детскую кровать рядом с подушкой, чтобы маленький гость мог крепко обнять плюшевого друга на ночь, а потом забрать с собой.

Мягкие игрушки - это статья расходов, от которой гостиница не намерена отказываться даже в самый суровый кризис. Но приятная мелочь вряд ли способна переломить плачевную ситуацию в туристическом бизнесе времен коронакризиса. И в то же время эта мелочь важна для репутации, которую отель не намерен ронять несмотря ни на что.

ФОТО: Schlössle Hotel

Жирка уже не хватает

Слово «репутация» - здесь явно не пустой звук. «Наш владелец всегда относился к Schlössle по-особенному, считая его делом чести, любимым детищем, даже при том, что его бизнес в гораздо больших масштабах охватывает такие денежные города, как Марбелья и Лондон», - говорит директор по продажам и маркетингу Сергей Дробяцкий.

С середины марта, когда в стране ввели чрезвычайное положение, персонал был переведен на пониженные зарплаты, и компания подала ходатайство о помощи от государства. Затем наступило лето, коронавирус немного отступил, границы приоткрылись. «Лето можно назвать относительно удачным периодом. Schlössle открылся снова с 1 июля, и уже на второй день был забронирован полностью», - вспоминает Сергей.

«В течение всего июля мы демонстрировали очень хорошие показатели. В августе тоже справились хорошо, - оценивает маркетинговый директор. - У нас подскочил рейтинг на Tripadvisor, потому что в период пандемии мы по более низким ценам давали сервис такого уровня, который люди до этого не всегда могли себе позволить».

В летний период падение цен на номера составляло до 35-40%, в осенний - до 30%. Спад заполняемости стал ощущаться в сентябре - с того момента, когда правительство Финляндии начало рекомендовать своим жителям воздерживаться от поездок через залив. «Тут же пошла отмена бронирования, но в целом мы справились с учетом накопленного летом жирка», - продолжает Сергей.

Октябрь, по его словам, изначально не сулил больших проблем, но внезапно отменился визит большой группы, у которой была бронь на все 23 номера на три ночи. Это была команда болельщиков из Скандинавии, представителей официального партнера престижного кулинарного конкурса «Золотой Бокюз», проходившего в этом году в Эстонии. До последнего момента команде Schlössle было неясно, прилетят они или нет, и, когда в конце концов выяснилось, что организаторы «Бокюза» не собираются пускать публику, это стало болезненным ударом.