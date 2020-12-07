Заполнение мест в интенсиве приведет к медицинской сортировке больных

Если темп заражения коронавирусом не снизится, то места в палатах интенсивной терапии закончатся к концу декабря. В свою очередь, это приведет к тому, что пациентов с коронавирусом больше не будут рассматривать как приоритетную категорию больных, и все госпитализируемые будут проходить медицинскую сортировку, то есть на лечение будут отправлять пациентов в более критическом состоянии, независимо от диагноза, передает Rus.ERR.