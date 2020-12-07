Видео ⟩ Парк Тондираба станет общегородской зоной отдыха

По словам мэра Михаила Кылварта, парк является частью так называемого зеленого коридора Ласнамяэ, который простирается от реки Пирита до парка Кадриорг.

«Строительство парка Тондираба позволит нам создать больше возможностей для людей любого возраста вести здоровый образ жизни и больше бывать на свежем воздухе, - отметил Кылварт. - Используя современные решения, мы преследуем цель максимально сохранить природное богатство парка. Масштабная концепция Таллинна состоит в том, чтобы создать общегородскую зеленую инфраструктуру, объединяющую разнообразную природную среду и городское пространство».

Самый крупный в Ласнамяэ парк Тондираба, занимающий почти 27 гектаров площади, будут построен на месте располагавшегося там ранее одноименного болота. В ходе строительства парка сохранится природная среда местности: лес и небольшой водоем вместе с обитающими там животными, птицами и растениями. Зоны для активного отдыха будут построены вокруг леса таким образом, чтобы они не влияли на разнообразие обитающих в парке видов.

В парке появится несколько больших игровых площадок, предлагающих возможности для развития и игр детям, в том числе и с ограниченными возможностями. Кроме того, будут созданы возможности для занятия индивидуальными и командными (баскетбол, волейбол) видами спорта, а также для силовых упражнений. В парке будет построена полоса препятствий и площадки для выгула собак. Внимание уделено и велосипедистам – в парке будет создана удобная инфраструктура для велосипедного движения, а также ландшафтная трасса. В парке появится и уникальная зона для любителей экстремального спорта, включающая скейтпарк и памп-трек (специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков - прим.ред.). Обустроенные лесные дорожки позволят добираться из одной части парка в другую. Также будет построен каток, на территории которого в летний сезон можно будет заниматься другими видами спорта.