Картина дня: речь Соояэра, рост заболеваемости и тайное распределение евромиллиардов

Вопрос читателя: кто должен покрывать расходы за приобретаемую мебель для домашнего офиса?

«Многие работники нашего предприятия уже три квартала работают удаленно в домашнем офисе. Это не наш свободный выбор, весной и сейчас в контору не попасть из-за угрозы распространения коронавируса. Государство тоже рекомендует по возможности оставаться дома. Сотрудники хотят иметь дома подходящие для работы столы и стулья. В нашей конторе мебель такая, что домой ее не заберешь, нужно самостоятельно приобретать себе столы и стулья. В связи с этим хотелось бы знать, как в этой ситуации работник и работодатель покрывают расходы?» - интересуется читатель Postimees.

EKRE: у нас нет планов запрещать аборты

Эстонский союз медсестер, Эстонский союз акушерок и Эстонский союз гинекологов осудили в своем обращении поддержку правительством антиабортного движения. Фракция Эстонской консервативной народной партии в своем обращении к медикам ответила, что у них нет планов запрещать аборты. Читать далее...

Из-за наплыва пациентов с коронавирусом больницы Ида-Вирумаа ищут добровольцев: кто может помочь?

С ситуацией в больницах Ида-Вирумаа сегодня знакомился гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно. Самая острая проблема здесь - нехватка персонала: например, в Нарве около сотни медиков находятся на больничном или на карантине. Больницы уже обратились за помощью к добровольцам, и желающие работать здесь нашлись. Читать далее...

В Литве вводится более строгий карантин: дом можно будет покидать только по уважительным причинам

В понедельник правительство Литвы решило ужесточить со среды условия карантина и продлило его до конца года: людям предлагается покидать место жительство только по важным причинам, старшеклассники будут обучаться удаленно. Читать далее...

В большинстве случаев коронавирус в Эстонию привозят из России

Наибольшее количество так называемых ввезенных заражений коронавирусом составили случаи из России. Читать далее...

В Таллинне загорелся трамвай