Картина дня: рост заболеваемости, интервью разведчика и тайное распределение евромиллиардов

Предприниматели в бешенстве: правительство тайно распределило евромиллиарды

В четверг вечером в правительстве распределяли будущие евроденьги, что вывело из себя представителей очень многих заинтересованных групп, по мнению которых, политики в тишине кабинета приняли решения таким образом, словно делили собственные деньги. Читать далее...

За сутки прибавилось 248 зараженных и три смерти

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2917 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 148, то есть 8,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Первое открытое интервью эстонского разведчика: наше основное спецсредство — это мозг

Департамент внешней разведки впервые с момента восстановления независимости Эстонии разрешил действующему разведчику дать интервью журналисту. Разговор с разведчиком проходил по всем правилам конспирации, его личность осталась тайной. Читать далее...

Анализ 〉 В каких секторах планируется нанять больше всего работников, а в каких урезать зарплаты?

Как показали результаты осеннего исследования рынка труда, проведенного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, более половины работодателей в государственном секторе, а также инфотехнологий и телекоммуникаций. В секторе обрабатывающей промышленности встретят новый год с растущим спросом на рабочую силу. Удивительно, но не самые скромные планы по найму новых сотрудников имеют и работодатели туристического сектора. Читать далее...

Впервые в Эстонии в лечении пациента применили плазму выздоровевшего от COVID-19

Первый в Эстонии пациент с Covid-19 получил в качестве лечения плазму выздоровевшего от того же заболевания человека. Результаты данной терапии должны выясниться в скором времени. Читать далее...

Медики осуждают поддержку правительством антиабортного движения

Эстонский союз медсестер, Эстонский союз акушерок и Эстонский союз гинекологов осуждают поддержку правительством антиабортного движения. Читать далее...

Заполнение мест в интенсиве приведет к медицинской сортировке больных

Если темп заражения коронавирусом не снизится, то места в палатах интенсивной терапии закончатся к концу декабря. В свою очередь, это приведет к тому, что пациентов с коронавирусом больше не будут рассматривать как приоритетную категорию больных, и все госпитализируемые будут проходить медицинскую сортировку, то есть на лечение будут отправлять пациентов в более критическом состоянии, независимо от диагноза. Читать далее...

В Индии более 300 человек попали в больницу с загадочными симптомами неизвестной болезни

В Индии в городе Элуру за минувшие выходные более 315 человек были госпитализированы с похожими симптомами неизвестной болезни, сообщает The Hindu. Один заболевший умер. Читать далее...

Мининстерство поможет школам приобрести дополнительные компьютеры для дистанционного обучения

Министерство образования и науки выделит Союзу защиты детей целевую субсидию в размере 100 000 евро, при помощи этих средств для школ Эстонии будет куплено более 330 бывших в употреблении компьютеров, которые ученики смогут взять в аренду. Список школ, учащимся которых для дистанционного обучения требуются компьютеры, составит Союз защиты детей в сотрудничестве с местными самоуправлениями. Читать далее...

Вопрос читателя: кто должен покрывать расходы за приобретаемую мебель для домашнего офиса?