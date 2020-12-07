Мининстерство поможет школам приобрести дополнительные компьютеры для дистанционного обучения

"Союз защиты детей вместе с гражданской инициативой "Компьютер каждому школьнику" приложил много усилий к тому, чтобы отсутствие необходимых устройств не стало препятствием для получения образования, - сказал министр образования и науки Яак Ааб. - Я благодарю всех предпринимателей, организации и частных лиц, кто внес свой вклад в то, чтобы у каждого школьника в этих сложных обстоятельствах имелось все необходимое для учебы".

"Мы уже наладили тесное сотрудничество и обмен информацией c некоторыми самоуправлениями. С другими мы занимаемся определением школ, учащиеся которых больше всего нуждаются в помощи, - описала ситуацию руководитель Союза защиты детей Варье Ояла. - Компьютеры, купленные с помощью субсидии Министерства образования и науки, станут важным подспорьем".

С учетом того, что с конца ноября гимназисты Харьюмаа и Ида-Вирумаа переведены на дистанционное обучение, количество учащихся, нуждающихся в помощи, выросло до 500 человек, поэтому по словам Союза защиты детей местным самоуправлениям и школам требуется дополнительная помощь, которую невозможно обеспечить посредством пожертвований от предприятий.

В отличие от компьютеров, которые в рамках гражданской инициативы были пожертвованы семьям, компьютеры, закупленные на средства, выделенные министерством, будут переданы посредством местных самоуправлений в школы. Школы смогут дать их в аренду школьникам, которые из-за отсутствия необходимых устройств не могут принимать участие в учебном процессе. Речь идет о бывших в употреблении, но технически полностью исправных компьютерах, на которые действует как минимум годовая гарантия, и на которые установлены все программы, необходимые для обучения.

Союз защиты детей является партнером гражданской инициативы "Компьютер каждому школьнику" с апреля, и выступает в качестве связующего звена между предприятиями, желающими пожертвовать компьютеры, и местными самоуправлениями. Объединение координирует весь процесс, от технического контроля компьютеров, упаковки и транспортировки, до передачи компьютеров нуждающимся. Благодаря гражданской инициативе весной школьником было передано более 1600 компьютеров. Посредством Союза защиты детей и благодаря пожертвованиям предпринимателей помощь получили еще сотни семей. На данный момент всего пожертвовано примерно 2000 компьютеров.

Группа в Facebook "Компьютер каждому школьнику" (Igale koolilapsele arvuti) продолжает свою деятельность и посредством Союза защиты детей предприниматели могут пожертвовать компьютеры семьям, у которых возникают сложности с приобретением необходимых для учебы устройств.