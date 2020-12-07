Вопрос читателя: кто должен покрывать расходы на приобретение мебели для домашнего офиса?

Отвечает заместитель гендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу:

Если работник находится в домашнем офисе и у него нет необходимых рабочих инструментов, ему нужно сообщить об этом работодателю. Решение проблемы необходимо искать вместе, но окончательное решение о приобретении рабочих инструментов за счет фирмы все-таки остается за работодателем.

Связанные с удаленной работой расходы по сути являются предпринимательскими расходами работодателя, которые в первую очередь должен понести работодатель. И в Законе о трудовом договоре (§ 40 (1)) сказано, что работник может потребовать компенсировать расходы, понесенные при исполнении служебных обязанностей в соответствии с Законом о долговом праве (§ 628 (2–4)). Соглашение о возмещении расходов за счет заработной платы ничтожно.

Но все же работник не может предполагать, что работодатель возместит ему затраты на имущество, приобретенное без предварительного согласия. Стороны должны переговорить и решить, какие расходы готов возместить работодатель, чтобы работник мог купить домой эргономичные стол и стул. Работник не может самостоятельно принимать решение, так как, может быть, у работодателя есть более выгодные предложения. Можно также договориться, что работник покупает для домашнего офиса стол и стул, которые лучше всего ему подходят, но они должны отвечать требованиями эргономичной среды, и работодатель возместит связанные с приобретением этой мебели расходы в определенных пределах. Похожее решение связано с компенсацией покупки очков. Здесь следует отметить разницу в налогообложении расходов.

В целом условия для работы дома у людей могут быть очень разными. У некоторых работников дома уже есть рабочее место и им не нужны дополнительные рабочие инструменты. Для других ситуация по-прежнему новая, и им кажется, что дома вполне можно работать то за кухонным столом, то на диване, расположив рядом лаптоп. В краткосрочной перспективе их все может устраивать, но в долгосрочной — это не лучший вариант, и работнику, как и прежде, нужна способствующая сохранению здоровья рабочая среда.