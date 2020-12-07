EKRE: у нас нет планов запрещать аборты

«У правительства ЭР и Эстонской консервативной народной партии нет планов запрещать аборты в Эстонии. Нет таких намерений и у MTÜ Elu Marss», - заявили в EKRE.

«Уважаемые медсестры, акушерки и гинекологи,

Мы понимаем вашу обеспокоенность за здоровье эстонских женщин и сожалеем о том, что вы стали жертвой злонамеренной дезинформации. Мы категорически отвергаем все публичные обвинения.

У правительства ЭР и Эстонской консервативной народной партии нет планов запрещать аборты в Эстонии. Нет таких намерений и у MTÜ Elu Marss.

В коалиционном договоре правительство постановило, что «мы будем расширять программы консультирования по вопросам сознательного планирования семьи, рождения здоровых детей, защиты здоровья матерей и сокращения количества абортов».

Решение Эстонской консервативной народной партии поддержать НКО Elu Marss основано на желании сделать более эффективной разъяснительную работу как в области абортов, так и в области планирования семьи. Безусловно, в Эстонии уже многое сделано - за последние десятилетия количество абортов снизилось в несколько раз. В то же время в Эстонии из-за абортов ежегодно остаются нерожденными почти 3000 детей - это целая часть небольшого городка.

Как партия с консервативными ценностями мы считаем важным, чтобы аборт в обществе не сводился только к медицинской процедуре. Это тема, которая очень глубоко затрагивает человеческую жизнь и основные ценности нашего общества. Наше желание - достичь информационной работой ситуации, когда женщина, рассматривающая аборт, была бы полностью информирована о выборе и возможностях перед ней. Мы также хотим принять дополнительные меры, чтобы ни один ребенок не остался нерожденным из-за недостаточной социальной и экономической защиты.

Уважаемые медсестры, акушерки и гинекологи, мы с вами на одной стороне. Мы тоже хотим, чтобы женщин поддерживали и помогали им в их выборе. Чтобы ни одна семья не оставалась один на один со своими проблемами. Чтобы в Эстонии родилось как можно больше желанных и любимых детей.

Мы готовы сотрудничать с вами любым способом. Мы также приглашаем вас встретиться с фракцией EKRE, чтобы вместе обсудить, как развивать эту тему дальше».