На разделительной полосе Палдиского шоссе высадят тысячи новых саженцев и деревьев.

По словам вице-мэра Калле Кландорфа на данный момент Таллинне уже пять раз подавал заявку для участия в конкурсе на получение звания Зелёной столицы Европы, два раза мы дошли до финала. «Хочу подчеркнуть, что не всегда победа единственная цель участия. Самое важное – это развитие, которое происходит в городе благодаря этому. Одно из самых ярких начинаний в рамках проекта Зелёной столицы -это тот самый проект зеленого коридора. Верю, чем качественнее озеленение в городе, тем лучше среда жизни для людей. Жду с нетерпением результата, чтобы увидеть какой станет разделительная полоса на Палдиском шоссе после окончания работ», – сказал Кландорф.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, концепцию озеленения на Палдиском шоссе можно описать как Strada vicino al mare или же «Дорога у моря». «Дорога возле моря – бесконечная и бескрайняя, именно эти ключевые слова характеризуют дизайн озеленения на Палдиском шоссе», – сказал старейшина. «В этом зелёном оазисе будут расти цветущие растения, хвойные и лиственные деревья, а так же будут элементы ландшафтного дизайна. Будет использован материал для посадки, который использовали на летних мызах и хуторах, а также будут посажены растения, которые привлекают пчёл и насекомых. Таким образом, хотим чтобы рядом с большой магистралью соседствовала природа», – сказал Ханимяги. «Современная городская среда развивается с каждым днем и все больше внимания надо уделять экосистеме и ее сохранению. Данный проект призван сделать природу ближе к нам и добавить красок в городскую среду», – добавил старейшина.

Центр Таллинна напоминает по форме сердце человека, четыре основные магистрали ведущие к центру можно назвать основными артериями города. Если для человека важно здоровое сердце и кровеносная система, то в образном выражении для сердца Таллинна также важно чтобы артерии были здоровые. Концепция зелёных коридоров берёт начало от концепции Зелёной столицы. Начиная с 2016 года на разделительных полосах больших магистралей занимаются улучшением качества озеленения. В 2016 году на бульваре Сыпрусе создали первый зелёный коридор, в 2017 году такая зелёная зона было создана на разделительный полосе Лаагна-теэ, в 2020 году зелёный коридор создаётся на Палдиском шоссе. На Палдиском шоссе зелёный коридор начинается от северных ворот Таллиннского зоопарка и заканчивается перед клиникой инфекционных заболеваний больницы Мериметса.

Срок окончания работ – 30 декабря 2020 года, общая стоимость проекта 182 347 евро. Работы проходят по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.