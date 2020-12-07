Задержанных в Турции журналистов НТВ обвинили в незаконной съемке и шпионаже

В последний раз журналисты выходили на связь 3 декабря, в полдень по московскому времени. Они рассказали, что их задержали неизвестные, а позже написали, что по-прежнему находятся под стражей. 7 декабря истекал срок их задержания, передает NEWSru.

Источник в турецком МИД сообщал РИА «Новости», что журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Как уточнила главный редактор телеканала Александра Кошарницкая, задержанные журналисты снимали несколько сюжетов, один из которых был посвящен теме коронавируса, а второй - производству беспилотников, чем и объясняется их работа в районе завода.

«Есть, в принципе, его адрес на сайтах, и в Google Maps, и в Яндекс его можно найти. Так что насколько нам известно, ребята только подъехали туда и были задержаны», - заявила Кошарницкая. Заместитель генерального продюсера НТВ Вадим Такменев, которого цитирует Hurriyet, заявил, что журналисты отправились в Турцию, чтобы снять несколько сюжетов для программы, в том числе о подготовке к встрече Нового года в стране.

«Наши дипломаты находятся в контактах с турецкой стороной, мы рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить. И мы рассчитываем, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены», - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс». Он добавил, что РФ будет принимать все возможные меры для оказания помощи задержанным журналистам.