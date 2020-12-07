Видео ⟩ Имре Соояэр стал членом Рийгикогу
На сегодняшнем пленарном заседании Рийгикогу Имре Соояэр принес присягу и выступил с речью, в которой объяснил свое решение. Во время выступления микрофон Соояэра на некоторое время выключили, пишет Postimees.
«Я стою здесь перед самым большим и сложным выбором в своей жизни», - сказал в самом начале Соояэр, добавив, что с того момента, как он принесет присягу, его дипломатическая карьера будет окончена.
Затем он стал подробно объяснять, почему решил пойти в парламент, но во время выступления его микрофон на некоторое время выключили.
«Интересы Эстонии для меня важнее, чем личные интересы. Я беру на себя ответственность, я пришел наводить мосты между вами», - сказал Соояэр и принес присягу.
Вопрос о становлении Соояэра членом Рийгикогу возник тогда, когда парламентарий Калев Калло (Центристская партия) был окончательно признан виновным в коррупционных преступлениях.
Голос Соояэра имеет вес на референдуме о браке. «Мои взгляды не должны были бы быть секретом ни для кого, я был одним из инициаторов Закона о сожительстве, - сказал Соояэр BNS. - И я, конечно, не поддерживаю референдум о браке в его нынешнем виде».
С 2006 по 2018 год он был членом Партии реформ, на выборах Рийгикогу 2019 года баллотировался в списке Центристской партии, получил 349 голосов и не попал в парламент. Соояэр работал советником в бюро бизнес-дипломатии Министерства иностранных дел.