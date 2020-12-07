Видео ⟩ Имре Соояэр стал членом Рийгикогу

«Я стою здесь перед самым большим и сложным выбором в своей жизни», - сказал в самом начале Соояэр, добавив, что с того момента, как он принесет присягу, его дипломатическая карьера будет окончена.

Затем он стал подробно объяснять, почему решил пойти в парламент, но во время выступления его микрофон на некоторое время выключили.

«Интересы Эстонии для меня важнее, чем личные интересы. Я беру на себя ответственность, я пришел наводить мосты между вами», - сказал Соояэр и принес присягу.

Вопрос о становлении Соояэра членом Рийгикогу возник тогда, когда парламентарий Калев Калло (Центристская партия) был окончательно признан виновным в коррупционных преступлениях.

Голос Соояэра имеет вес на референдуме о браке. «Мои взгляды не должны были бы быть секретом ни для кого, я был одним из инициаторов Закона о сожительстве, - сказал Соояэр BNS. - И я, конечно, не поддерживаю референдум о браке в его нынешнем виде».