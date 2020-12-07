Событие дня ⟩ Новый парламентарий сразил Рийгикогу пламенной речью в защиту однополых браков

«Я стою здесь перед самым большим и сложным выбором в своей жизни», - сказал в самом начале Соояэр, добавив, что с того момента, как он принесет присягу, его дипломатическая карьера будет окончена.

Затем он стал подробно объяснять, почему решил пойти в парламент, но во время выступления его микрофон на некоторое время выключили.

«Интересы Эстонии для меня важнее, чем личные интересы. Я беру на себя ответственность, я пришел наводить мосты между вами», - сказал Соояэр и принес присягу.

Голос Соояэра имеет вес на референдуме о браке. «Мои взгляды не должны были бы быть секретом ни для кого, я был одним из инициаторов Закона о сожительстве, - сказал Соояэр BNS. - И я, конечно, не поддерживаю референдум о браке в его нынешнем виде».

С 2006 по 2018 год он был членом Партии реформ, на выборах Рийгикогу 2019 года баллотировался в списке Центристской партии, получил 349 голосов и не попал в парламент. Соояэр работал советником в бюро бизнес-дипломатии Министерства иностранных дел.

Уважаемый спикер Рийгикогу и депутаты!

Прежде чем перейти к процедуре принесения присяги или процедуре отказа от мандата, прошу у уважаемого Рийгикогу разрешения объяснить свой выбор.

Я покинул это здание четыре года назад после службы эстонскому народу в четвертом составе Рийгикогу. Судьба вернула меня сюда сегодня, и я стою перед самым трудным выбором в своей жизни.

Если я подпишу служебную присягу, это автоматически завершит мою дипломатическую карьеру, поскольку приостановить службу после вступления в Рийгикогу невозможно. Если бы я исходил только из рациональных соображений, я бы определенно продолжил карьеру дипломата, где у меня большие вызовы, и весь мир открыт.

Но есть и другая сторона медали - люди, которые дали мне свой голос. Как я посмотрю им в глаза, если откажусь от ответственности в такое трудное для Эстонии время? Правильно ли ставить личные интересы выше, оставляя свою страну позади в важный момент и продолжать работать дипломатом? Я чувствую тяжелую ношу на своих плечах, но не считаю правильным осуждать тех, кто отказывается.

В конце концов, нет правильных или неправильных решений, есть только выбор. И важно, чтобы мы принимали решения с чистым сердцем. Сердце - символ любви. Сердечки из пипаркоков уже висят на елках, с помощью сердечек мы выражаем поддержку в социальных сетях и сообщаем другим, что любим их.

Разве не печально, что слово «любовь» ни разу не упоминается во всем эстонском законодательстве? У нас есть Закон о семье, в котором, к сожалению, нет определения семьи и нет ни слова о любви. Почему бы нам не сказать, что семья - это союз, созданный с любовью! Почему во всем тексте звучит только канцелярит, последовательность обязанностей и ответственности? Где же любовь? Это не важно?

У меня хватит любви на всех вас, дорогие депутаты. Да, я люблю также и EKRE и всех их избирателей. Совершенно искренне. Они тоже жители Эстонии. Они не виноваты в том, что некоторые из наших людей были забыты в прошлом, а некоторые лидеры нарисовали для людей картину реальности, которая им полезна. Мир вокруг нас именно такой, каким мы его себе представляем. Но с каждым шагом и решением мы создаем новую реальность. Вместе мы творцы. Своими собственными мыслями и решениями мы все создадим Эстонию завтрашнего дня.

Почему вокруг нас так много ненависти и так мало понимания? Может быть, любви не хватает, чтобы уравновесить это. Любовь - противоядие от ненависти. Любви никогда не бывает достаточно, если мы не делимся ею. Когда мы разделяем ненависть, это порождает ненависть и растущий дефицит любви. Я давно никого не ненавидел. Только любовь ведет Эстонию вперед.

Но я также считаю, что ни Рийгикогу, ни вся Эстония не должны быть заложниками какого-либо харизматичного политика. Я верю в демократическое верховенство закона, и, к счастью, с этим у нас все еще хорошо.

Страх - самая большая пандемия, самый заразный вирус в мире. Он вызывает тревогу, ослабляет иммунную систему и подавляет ясное мышление. Мы должны подняться над тисками наших страхов и осмелиться принимать решения с любовью.

Перед Всевышним мы все в конце концов будем одни со своей правдой. В его светлом царстве не будет вопросом равенство брака или дыры в бюджете. Там все равны и всего в достатке. Перед богом мы равны независимо от того, является ли нашим Всевышним Тара, Будда или квантовое поле вселенной. Все вопрос веры. Я верю, что звездная пыль – то, из чего мы приходим и чем становимся. Репутация – тоже всего лишь звездная пыль. И у нее, в свою очередь, чистая частота любви.

Это мое мнение. Нет ни верного, ни неверного. Но наряду с семьей и чувством уверенности в будущем, и нашими близкими есть нечто, в чем все мы очень нуждаемся, чего все мы заслуживаем. Крайне жестоко и несправедливо ставить жителей Эстонии на референдуме перед выбором – поделить Эстонию надвое, на тех, чьи семьи могут остаться, а чьи должны страдать, поскольку государство не дает им ни чувства уверенности, ни правовой защиты.

У нас так много других критических проблем, которыми сейчас необходимо заниматься – пандемия, здравоохранение, семьи, живущие за чертой бедности, дома престарелых, культура, восстановление экономики и т.д. Эти и другие темы требуют внимания, которое сейчас уходит на референдум, раскалывающий народ.

Но уже древние римляне говорили, что прежде всего надо привести в порядок свои мысли, потом свою семью, а потом государство. Должно ли сожительство, созданное любовью двух взрослых людей, также подлежать защите Закона о семье, помимо традиционного брака? Я думаю, что должно. По-моему, понятие брака может остаться тем, кого пугает расширение этого понятия. Обязанность государства – обеспечить равные права для всех семей.

Я не являюсь членом ни одной партии и в случае, если я сегодня принесу присягу, я обещаю, что сохраню свою независимость, чтобы не вступать в противоречие с собственной совестью. Также не стоит надеяться, что я стану инструментом оппозиции, разрушающим правительство. У меня достаточно уверенности, чтобы остаться при своих правде и выборе.

Я хочу выразить признательность премьер-министру Юри Ратасу, который включил мои пункты в программу своей партии. Некоторые из них даже попали в коалиционный договор. Только в избирательной программе Центристской партии записана поддержка разным моделям семьи. Я высоко это ценю и как беспартийный буду сотрудничать с центристской фракцией, если останусь в парламенте.

Профессор Юлле Мадизе сказала, что политики должны больше заботиться о своей душе. Дни жизни каждого из нас сочтены, никогда не знаешь, когда твое время уйти. Я хочу склонить голову в память своего друга, рано ушедшего Марта Нуття. Он вдохновил меня решить сердцем.

Уважаемые члены Рийгикогу. Основательно подумав, я объявляю свое решение. Интересы эстонского государства для меня важнее, чем личные интересы. Я беру на себя ответственность. Я иду к вам создавать мосты, а не судить и давать оценки. Не разрушать, а строить. Я прихожу в это темное время, чтобы принести свой свет и любовь, столько, сколько удастся посеять в ваши сердца и разные законы в качестве звездной пыли.

Приступая к обязанностям в качестве члена Рийгикогу в XIV созыве Рийгикогу, клянусь оставаться верным Эстонской Республике и ее конституционному порядку. Благодарю вас.