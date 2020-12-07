Пн, 7.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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  • Глава Департамента здоровья рекомендует нарвитянам избегать визитов к пожилым родственникам
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Глава Департамента здоровья рекомендует нарвитянам избегать визитов к пожилым родственникам

Граница Нарва-Ивангород. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Генеральный директор Департамента здоровья Юлара Ланно рекомендует нарвитянам подумать о безопасности их пожилых родственников, чтобы сократить распространение коронавируса в приграничном городе, сообщает Rus.ERR.

«Все-таки нужно серьезно подумать, стоит ли идти и общаться с людьми, которые входят в группу высокого риска. В основном речь идет о пожилых людях, которые могут заразиться коронавирусом и попасть в больницу», - сказал Юллар Ланно, добавив, что с ними можно безопасно общаться по телефону или по интернету.

По словам гендиректора Департамента здоровья, чтобы снизить уровень зараженности в городе, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Если соблюдать все необходимые требования безопасности в течение как минимум двух недель, то можно заметно сократить масштаб распространения коронавируса в городе.

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