Глава Департамента здоровья рекомендует нарвитянам избегать визитов к пожилым родственникам

«Все-таки нужно серьезно подумать, стоит ли идти и общаться с людьми, которые входят в группу высокого риска. В основном речь идет о пожилых людях, которые могут заразиться коронавирусом и попасть в больницу», - сказал Юллар Ланно, добавив, что с ними можно безопасно общаться по телефону или по интернету.