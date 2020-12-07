Финансовая комиссия: обсуждение крышевых денег по существу не состоялось ввиду немногословности коалиции

Председатель комиссии Айвар Кокк пояснил, что комиссия уточнила обоснования прописанных в бюджете отчислений и ходатайств, а также обоснования для выделения средств на инвестиции на местном уровне и пособия на деятельность.

Кокк отметил, что фракции внесли более 650 предложений по региональным инвестициям, в поддержку проектов третьего сектора и гражданского общества. Общая сумма составляет 6,7 миллиона евро. «Дополнительные средства были направлены на поддержку волонтерских организаций, местных общин, детских садов, школ, детских кружков по интересам, женских объединений, церковных приходов и спортивных организаций. Финансовая комиссия внесла изменения для перераспределения средств и выделения средств из резервного фонда правительства», – отметил Кокк.

По оценке заместителя председателя финансовой комиссии Марис Лаури, «крышевых» денег в принципе не должно существовать. «В связи с так называемыми крышевыми деньгами возникает множество этических, моральных и практических вопросов.

В основном это связано с принципами распределения средств: их получает не тот, кому они действительно необходимы, а тот, у кого связи лучше. Помимо этого, средства выделяются и объединениям, которые не хотят их получать или у них нет причин их получать. В условиях кризиса любое распределение государственных средств должно быть тщательно продумано. Средства должны быть направлены на решение действительно срочных проблем, вызванных распространением коронавируса», – сказала Лаури. Она добавила, что, к сожалению, обсуждение по существу не состоялось ввиду немногословности коалиции. Также, цели многих отчислений, денежных сумм и других финансовых мер неясны или же пояснения по ним отсутствуют вовсе.

Объем инвестиций и расходов государства составит 13,1 миллиарда евро. Объем доходов – 11,2 миллиарда евро. По сравнению с исходным бюджетом на 2020 год, доходы вырастут на 5 %, т.е. на 534 миллиона евро, с учетом изменений, внесенных дополнительным бюджетом – на 12 %, т.е. на 1,2 миллиарда евро.

По сравнению с исходным бюджетом на 2020 год, объем расходов и инвестиций увеличится примерно на один миллиард евро, с учетом изменений, внесенных дополнительным бюджетом – на 5 %, т.е. примерно на 0,6 миллиарда евро.