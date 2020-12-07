В Литве вводится более строгий карантин: дом можно будет покидать только по уважительным причинам

В понедельник временное правительство приняло постановление об ограничении передвижений, не являющимися необходимыми, на время карантина – покидать место жительство лишь в случае отправления на работу, в места торговли, учреждения здравоохранения или для получения прочих услуг.

Запрещены близкие контакты более чем двух семей или домашних хозяйств, за исключением неотложных случаев предоставления помощи, ухода за больными или не способными о себе позаботиться.

Также запрещено проводить личные праздники в публичных и частных пространствах, если в них участвуют более чем две семьи или два домашних хозяйства, они разрешаются в составе не более десяти человек.

Государственные и муниципальные ведомства переходят к удаленной работе и удаленному обслуживанию клиентов, за исключением случаев, когда соответствующие функции можно выполнить только по месту работы.

В торговых центрах будут больше ограничивать потоки клиентов с тем, чтобы обеспечивалось требование 15 квадратных метров в более мелких торговых центрах или 30 квадратных метров в крупных торговых центрах на одного посетителя, а вся торговая площадь больше 10000 квадратных метров.

На автомобильных стоянках перед магазинами, торговыми центрами, рынками и прочими местами общественной торговли разрешается заполнять не более 20% всех мест для стоянки транспортных средств, за исключением работников и стоянок для инвалидов.

Во всех магазинах, торговых центрах, рынках и прочих местах общественной торговли и оказания услуг рекомендуется не проводить акций, распродаж, часов скидок, которые повышают потоки покупателей, увеличить количество работающих касс, чтобы в очереди стояло не более пяти человек, установить более длительное время работы, одновременно в магазине может находиться представитель семьи.

Запрещено предоставлять услуги заселения, аренды помещений, субаренды или пользования на правах доверия для частных мероприятий, праздников или прочих собраний.

Дошкольное и начальное обучение будет проходить очно, но услуги дошкольного обучения предлагается предоставлять родителям, у которых нет возможности работать удаленно.

Обучение в школах по основной и среднеобразовательной программам будет проходить удаленно, за исключением спецшкол и учеников, обучающихся в специальных классах общеобразовательных школ.

Неформальное просвещение детей осуществляется удаленным способом или останавливается, как и неформальное обучение взрослых, за исключением практических занятий по управлению воздушными, морскими и автодорожными транспортными средствами, а также сертификации уровня знаний иностранного языка при поступлении в высшие школы.

Школам предлагается объявить каникулы раньше, с 14 декабря и до 3 января.