В большинстве случаев коронавирус в Эстонию привозят из России

Главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и контроля эпидемий департамента здоровья Евгения Эпштейн сообщила, что с 1 ноября в Эстонию было перевезено 346 случаев коронавируса из 35 государств.

Наибольшее количество ввезенных заражений составили случаи из России (83), Финляндии и Украины (51). Далее следуют Швеция (30), Румыния (17), Белоруссия и Польша (11).