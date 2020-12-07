Рейнсалу призвал ЕС ввести третий пакет санкций в отношении властей Белоруссии

С призывом к своим европейским коллегам Рейнсалцу обратился во время заседания совета ЕС по внешним делам в Брюсселе. По словам Рейнсалу, действие санкций следовало бы расширить и на предприятия, оказывающие поддержку режиму.

«Народ Белоруссии ждет перемен, люди не отказались от борьбы за демократию. Наше сообщество, Европейский союз, играет важную роль в отстаивании прав народа Белоруссии. Положение в государстве по-прежнему крайне тревожное, репрессии властей в отношении собственного народа только растут, поэтому мы должны предпринять конкретные шаги в поддержку белорусского народа, - подчеркнул министр. - Я призываю страны ЕС незамедлительно ввести очередной, третий пакет санкций по отношению к официальным лицам Белоруссии, который охватил бы и сторонников режима».

Одной из центральных тем встречи министров иностранных дел в Брюсселе было и развитие трансатлантических отношений. Рейнсалу приветствовал выработку трансатлантической программы действий.

«США были и остаются нашим ближайшим союзником и партнером. Наш диалог должен быть амбициозным и сосредоточенным на сотрудничестве в сфере безопасности, многосторонности, усилении демократии, проблемах климата и на развитии торговых отношений», - призвал Рейнсалу.

Он добавил, что Эстония активно содействует развитию трансатлантических отношений, подчеркивая особую роль США в обеспечении европейской безопасности, а также важность сотрудничества ЕС и НАТО.