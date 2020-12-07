Актриса эстонского театра получила серьезную травму во время спектакля

Режиссер Пеэтер Волконский поставил «Кармен» Жоржа Бизе, совместный проект Пайдеского театра и тартуского театра Must Kast. Премьера прошла в Доме музыки и театра Пайде. В декабре постановку должны были увидеть тартуские любители театра, но спектакли переносятся на январь. И дело не в коронавирусе, как можно подумать, а в том, что исполнительница главной роли Лаура Нийлс сломала кость пятого декабря во время спектакля, пишет Tartu Postimees.
Во второй половине первого акта оперы «Кармен» актриса почувствовала боль в правой стопе. «Я отыграла до конца, полтора акта, но мне пришлось немного скорректировать свои движения», - сказала Лаура Нийлс. После спектакля актриса пошла в травмпункт рядом с Домом музыки и театра и выяснилось, что у нее перелом кости в стопе.
Так есть и другие причины, чтобы отложить выступление во время вспышки коронавируса? «Да, я тоже подумала, что корону не подхватила, но испытала на себе несокрушимую силу, о которой говорится в "Кармен"», - сказала Лаура Нийлс.
В интервью Järva Teataja она рассказала, что столь серьезных травм, связанных с актерским ремеслом, у нее раньше не было. Были лишь синяки и царапины.
Теперь актриса театра Must Kast должна носить гипс. Она надеется в январе вернуться на сцену.