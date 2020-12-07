Пн, 7.12.2020
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Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Полиция получила с десяток звонков о нарушающих коронавирусные ограничения вечеринках
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Полиция получила с десяток звонков о нарушающих коронавирусные ограничения вечеринках

Вечеринка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

В выходные полицейские Пыхьяской префектуры проверили около 150 увеселительных заведений. В связи с возможными вечеринками, проводимых в барах и клубах с нарушением коронавирусных ограничений, было получено с десяток вызовов. Рейды прошли и в других регионах Эстонии, передает Rus.ERR.

"В целом по Эстонии ситуация достаточно спокойная. Мы увидели, что владельцы увеселительных заведений понимают необходимость ограничений и заботятся о здоровье клиентов", - отметил руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Эгерт Беличев.

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