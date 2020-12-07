Полиция получила с десяток звонков о нарушающих коронавирусные ограничения вечеринках

В выходные полицейские Пыхьяской префектуры проверили около 150 увеселительных заведений. В связи с возможными вечеринками, проводимых в барах и клубах с нарушением коронавирусных ограничений, было получено с десяток вызовов. Рейды прошли и в других регионах Эстонии, передает Rus.ERR.
"В целом по Эстонии ситуация достаточно спокойная. Мы увидели, что владельцы увеселительных заведений понимают необходимость ограничений и заботятся о здоровье клиентов", - отметил руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Эгерт Беличев.