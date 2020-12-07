В Таллинне загорелся трамвай

Трамвай KT-4, по первоначальным данным, загорелся из-за технической неисправности на конечной остановке «Копли», сообщила пресс-служба TLT.
В момент происшествия в салоне трамвая не было ни одного пассажира. Также произошло короткое отлючение элетропитания на линии (в промежутке между конечной остановкой «Копли» и остановкой «Малева»).
Трамвайное движение было нарушено с 18.04 до 18.23. В ходе произошедшего никто не пострадал. Дорожная служба TLT занимается выяснением всех обстоятельств случившегося.