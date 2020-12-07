Санкт-Петербург близок к полному локдауну

"Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией - это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", - сказал Беглов в еженедельном радиообращении.

Он констатировал, что петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи - на пределе своих возможностей. "До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше - "красная черта", за которой - отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим", - предупредил губернатор.

Специализированные стационары для приема больных с COVID-19 в Санкт-Петербурге ежедневно принимают по 800 новых пациентов. Беглов пояснил, что к концу прошлой недели в стационарах немного увеличилось число свободных коек, но это произошло не за счет снижения числа госпитализаций, а за счет долечивания коронавирусных больных на дому.

Губернатор добавил, что в городе для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями уже развернуты 11 тысяч специализированных коек, до конца года их число могут увеличить до 13 тысяч.

По данным на 7 декабря, суточный прирост зараженных коронавирусом в Петербурге достиг 3741.

Большие партии вакцины от коронавируса привезут в Петербург только после Нового года. Сейчас важно их дождаться и подготовиться к началу вакцинации, заявил губернатор Александр Беглов.

"Как и вся страна, наш город готов начать активную вакцинацию горожан из групп повышенного риска, прежде всего медицинских и социальных работников и наших учителей. На первом этапе к двум уже работающим пунктам вакцинации в ближайшее время добавятся еще семь. Перед нами поставлена задача на втором этапе создать в общей сложности 50 пунктов вакцинации, - заявил Беглов. - Ожидаем поступления новых партий вакцин. До Нового года поступит несколько тысяч доз. В конце декабря или сразу после Нового года начнем получать крупные партии - от 50 тысяч доз и более. Есть предварительные договоренности о получении Петербургом в январе до полумиллиона доз вакцины".

По его словам, город уже закупает морозильные камеры для хранения вакцины, а также переносные контейнеры-холодильники. "Очень важно, чтобы город продержался до масштабной вакцинации хотя бы на нынешнем уровне заболеваемости", - отметил губернатор.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом обсуждаются несколько вариантов дальнейшего обучения школьников - от длинных каникул до дистанционки. "Петербург пока не принял решение о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим. Ввиду серьезности положения такой шаг в нашем городе тоже не исключен. Обсуждаем и вариант продления зимних каникул для учащихся 5-11-х классов", - заявил он.

В Петербурге из-за коронавируса уже отправлены на удаленку около 400 классов, отмечает "Фонтанка".

Власти также надеются на эффект длинных выходных. "Очень важно, чтобы новогодние торжества и длинные выходные с 1 по 10 января помогли Петербургу избежать развития событий по самому неблагоприятному сценарию", - отметил губернатор.

В начале декабря стало известно, что власти Санкт-Петербурга ограничивают работу общепита и проведение концертов на новогодние праздники, чтобы снизить туристическую привлекательность города. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин.