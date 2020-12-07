Райн Эплер распустил совет по программе развития лесного хозяйства

«Дискуссии на заседаниях совета полностью утратили свою конкретику, поскольку постоянно в повестку дня добавлялись все новые и подробные темы, а в результате был размыт фокус составления стратегически важного государственного документа», - пояснил Эплер в переданном BNS пресс-релизе.

«Я обязательно созову новый совет, однако перед этим я планирую посоветоваться с чиновникам самого министерства,а также с независимыми экспертами, чтобы уточнить роль нового состава совета в этом процессе. Лично я считаю, что подготовкой программы развития по сути должны заниматься эксперты в данной области, а совет должен быть тем органом, который задает и поддерживает «темп», и в случае возникновения спорных вопросов или разногласий работает во имя достижения компромисса», - подчеркнул Эплер.