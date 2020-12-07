Райн Эплер распустил совет по программе развития лесного хозяйства

Министр окружающей среды Райн Эплер в понедельник подписал приказ о роспуске совета руководителей, созванного для составления программы развития лесного хозяйства Эстонии, поскольку совет экспертов не справился с поставленной перед ним в 2018 году задачей — не позднее сентября этого года представить министру проект развития отрасли на период до 2030 года.
«Дискуссии на заседаниях совета полностью утратили свою конкретику, поскольку постоянно в повестку дня добавлялись все новые и подробные темы, а в результате был размыт фокус составления стратегически важного государственного документа», - пояснил Эплер в переданном BNS пресс-релизе.
«Я обязательно созову новый совет, однако перед этим я планирую посоветоваться с чиновникам самого министерства,а также с независимыми экспертами, чтобы уточнить роль нового состава совета в этом процессе. Лично я считаю, что подготовкой программы развития по сути должны заниматься эксперты в данной области, а совет должен быть тем органом, который задает и поддерживает «темп», и в случае возникновения спорных вопросов или разногласий работает во имя достижения компромисса», - подчеркнул Эплер.