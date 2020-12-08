Студия Postimees: готова ли Эстония к массовой госпитализации и вакцинации?
Насколько критична ситуация с коронавирусом в стране? Как будет организована массовая госпитализация и вакцинация? Закроется ли на этой неделе плановое лечение?
Гость студии Postimees – новый медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле. Смотрите прямой эфир в 15:00!
- Насколько критична ситуация в Ида-Вирумаа?
- Как восполняется дефицит медработников?
- В каких объемах и регионах будет остановлено плановое лечение?
- Готовы ли больницы к массовой госпитализации зараженных?
- Будет ли Эстония форсировать поставки вакцины от коронавируса?
- Готовы ли медучреждения к технологическому вызову при работе с вакциной?
- Как будет организована массовая вакцинация?