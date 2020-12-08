Вт, 8.12.2020
Каковы варианты у людей, которые туда пойдут: пойду, попротестую, вернусь домой здоровым или заражусь. У человека есть выбор. Танель Кийк
Танель Кийк
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  • Студия Postimees: готова ли Эстония к массовой госпитализации и вакцинации?
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Студия Postimees: готова ли Эстония к массовой госпитализации и вакцинации?
15:00

Насколько критична ситуация с коронавирусом в стране? Как будет организована массовая госпитализация и вакцинация? Закроется ли на этой неделе плановое лечение?

Гость студии Postimees – новый медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле. Смотрите прямой эфир в 15:00!

  • Насколько критична ситуация в Ида-Вирумаа?
  • Как восполняется дефицит медработников? 
  • В каких объемах и регионах будет остановлено плановое лечение?
  • Готовы ли больницы к массовой госпитализации зараженных?
  • Будет ли Эстония форсировать поставки вакцины от коронавируса? 
  • Готовы ли медучреждения к технологическому вызову при работе с вакциной? 
  • Как будет организована массовая вакцинация?

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