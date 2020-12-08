Урмас Суле: больницы готовятся к массовой госпитализации, в четверг повысится уровень опасности

- Потребности в медперсонале быстро растут
- Не исключено, что плановое лечение придется приостановить
- В больницах Эстонии достаточно аппаратов ИВЛ
- Вакцинация может начаться уже в середине января
Насколько критична ситуация с коронавирусом в стране? Как будут организованы массовая госпитализация и вакцинация? Закроется ли на этой неделе плановое лечение?
Гость студии Postimees – новый медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле.
Выдержки из беседы:
– Насколько критична ситуация с коронавирусом в стране, в частности – в Ида-Вирумаа?
– Ситуация серьезная.
– А наши больницы уже сейчас готовы к массовой госпитализации?
– И да, и нет. У нас есть планы, и мы занимаемся их реализацией. Не следует забывать и то, что больницам приходится лечить не только пациентов с ковидом, но и всех остальных больных. Как всё сбалансировать – большой вопрос для больниц.
– На какую загруженность рассчитаны наши больницы? Сколько спецкоек уже оборудовано по всей Эстонии и появится дополнительно?
При этом необходимое количество специально оборудованных мест должно быть создано заранее, примерно за две недели до начала поступления пациентов.
– Чем восполняется дефицит медработников? Налажено ли обучение и вербовка добровольцев?
– Медики подвержены огромному риску заразиться.
– Удается ли наладить процесс обучения и вербовки добровольцев?
– Думаю, что да. Цифрами пока не располагаю. Пытаемся учесть множество нюансов, которые возникают при работе с добровольцами.
– Как еще восполняется дефицит медработников?
– Мы обратились с призывом к будущим медсестрам, молодым врачам-резидентам, старшекурсникам медицинских учреждений. Свою помощь могут предлагать все вплоть до первокурсников. В Нарве уже приступили к работе наши молодые коллеги.
– Чем обусловлен всплеск эпидемии в Ида-Вирумаа?
– Вирус быстрее всего появляется в местах компактного проживания и в больших трудовых коллективах. Ида-Вирумаа – не исключение.
– Научный совет рекомендовал правительству объявить локдаун в Ида-Вирумаа. Вы поддерживаете такой шаг?
– Знаю, что об этом говорили. При локдауне самое важное – объяснить населению, почему эта крайняя мера пойдет на благо. Государство сейчас занимается тем, чтобы обеспечить социальные гарантии жителям региона в случае возникновения сложностей с работой и т.д.
– Кто станет вторым после Ида-Вирумаа? Таллинн? Маарду?
– Совершенной очевидно, что следующий на очереди – Харьюмаа. Правда, в этом уезде показатель зараженности пока вдвое ниже, чем на Северо-Востоке.
Прежде всего мы пытаемся оградить от ковида пожилых людей в домах по уходу и других сестринских заведениях. Чем старше пациент, тем выше у него риск попасть в больницу.
– Повышены ли меры предосторожности в больницах?
– Я очень благодарю коллег из Клиники Тартуского университета, которые пришли на помощь Нарвской больнице начиная с 4 декабря. Они помогают нарвитянам организовать работу с пациентами.
– Насколько вероятно, что плановое лечение прекратится уже на этой неделе?
– В Нарве уже сейчас практически не осталось возможностей для лечения плановых больных. Если число госпитализированных продолжит расти и в других больницах, то каждый новый больной ковидом будет сокращать возможности лечения плановых пациентов. Мы исходим из того, что возможности для планового лечения будут уменьшаться каждую неделю. Увы, это реальность!
Для расширения ковид-отделений потребуется около десяти дней.
– Когда ожидается вакцина? Будут ли форсироваться поставки? Когда ЕС зарегистрирует вакцину?
– Эстония будет следовать общему курсу ЕС.
– Готовы ли наши медучреждения к технологическому вызову в работе с вакциной? Например, как она будет доставляться и храниться при температуре –70 градусов? Как с ней работать медикам?
– Этим занимаются Департамент здоровья и Минсоцдел. За пару недель до начала поставок все практические вопросы будут рассмотрены.
– Пока никакого инструктажа не было проведено?
– Пока еще рано. Прежде чем заниматься инструктажем медперсонала, нужно обсудить множество деталей с производителями вакцины, в том числе по ее доставке в Эстонию, передаче Департаменту здоровья и распределению между медучреждениями.
Хранение вакцины при температуре –70 градусов – это один из множества вопросов. Подробнее об этом можно будет говорить позже.
– Какую вакцину мы ждем раньше всего?
– По имеющимся у меня данным, это вакцина Astra Zeneca.
– Это самый первый производитель вакцины, с которым Эстония заключила договор? И это та самая вакцина, вокруг которой было много вопросов, в том числе связанных с побочными эффектами, из-за которых даже приостанавливались испытания?
– Здесь возможны еще изменения. Отмечу, что ситуация с ковидом – беспрецедентная. Ничего подобного в мире ранее не было. Разрабатывать вакцину в столь короткие сроки – менее 3-5 лет – непросто. Сложилась экстренная ситуация.
Производители делают все возможное для того, чтобы работать быстро и качественно, исключив риски для здоровья людей. Это будет новый опыт для всего мира.
– Как будет организована массовая вакцинация?
– Самыми первыми будут медработники, подверженные наибольшему риску при работе с больными. Потом настанет через пожилых людей, хронических больных и всех работников передовой: полицейских, спасателей и так далее.
Смотрите прямой эфир в повторе!
- Насколько критична ситуация в Ида-Вирумаа?
- Как восполняется дефицит медработников?
- В каких объемах и регионах будет остановлено плановое лечение?
- Готовы ли больницы к массовой госпитализации зараженных?
- Будет ли Эстония форсировать поставки вакцины от коронавируса?
- Готовы ли медучреждения к технологическому вызову при работе с вакциной?
- Как будет организована массовая вакцинация?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko