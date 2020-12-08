Урмас Суле: больницы готовятся к массовой госпитализации, в четверг повысится уровень опасности

– Повышены ли меры предосторожности в больницах?

– Я очень благодарю коллег из Клиники Тартуского университета, которые пришли на помощь Нарвской больнице начиная с 4 декабря. Они помогают нарвитянам организовать работу с пациентами.

Врачи и медсестры Нарвы тоже большие молодцы. Они уже сейчас совершают трудовой подвиг. 123

– Насколько вероятно, что плановое лечение прекратится уже на этой неделе?

– В Нарве уже сейчас практически не осталось возможностей для лечения плановых больных. Если число госпитализированных продолжит расти и в других больницах, то каждый новый больной ковидом будет сокращать возможности лечения плановых пациентов. Мы исходим из того, что возможности для планового лечения будут уменьшаться каждую неделю. Увы, это реальность!

Не исключено, что плановое лечение вообще придется приостановить. С четверга повысится уровень опасности в наших больницах. 123

Для расширения ковид-отделений потребуется около десяти дней.

Отмечу также, что в больницах имеется достаточное количество аппаратов ИВЛ. Главное, чтобы с дистанции не начали массово сходить медработники. 123

– Когда ожидается вакцина? Будут ли форсироваться поставки? Когда ЕС зарегистрирует вакцину?

– Эстония будет следовать общему курсу ЕС.

Сегодня министр Танель Кийк уже подтвердил, что вакцинация может начаться в середине января. Великобритания пошла впереди. Считаю, что это даже хорошо для нас. Мы сможем учесть их опыт и ошибки. 123

– Готовы ли наши медучреждения к технологическому вызову в работе с вакциной? Например, как она будет доставляться и храниться при температуре –70 градусов? Как с ней работать медикам?

– Этим занимаются Департамент здоровья и Минсоцдел. За пару недель до начала поставок все практические вопросы будут рассмотрены.

– Пока никакого инструктажа не было проведено?

– Пока еще рано. Прежде чем заниматься инструктажем медперсонала, нужно обсудить множество деталей с производителями вакцины, в том числе по ее доставке в Эстонию, передаче Департаменту здоровья и распределению между медучреждениями.

Хранение вакцины при температуре –70 градусов – это один из множества вопросов. Подробнее об этом можно будет говорить позже.

– Какую вакцину мы ждем раньше всего?

– По имеющимся у меня данным, это вакцина Astra Zeneca.

– Это самый первый производитель вакцины, с которым Эстония заключила договор? И это та самая вакцина, вокруг которой было много вопросов, в том числе связанных с побочными эффектами, из-за которых даже приостанавливались испытания?

– Здесь возможны еще изменения. Отмечу, что ситуация с ковидом – беспрецедентная. Ничего подобного в мире ранее не было. Разрабатывать вакцину в столь короткие сроки – менее 3-5 лет – непросто. Сложилась экстренная ситуация.

Производители делают все возможное для того, чтобы работать быстро и качественно, исключив риски для здоровья людей. Это будет новый опыт для всего мира.

– Как будет организована массовая вакцинация?

– Самыми первыми будут медработники, подверженные наибольшему риску при работе с больными. Потом настанет через пожилых людей, хронических больных и всех работников передовой: полицейских, спасателей и так далее.

Смотрите прямой эфир в повторе!

Студия Postimees: готова ли Эстония к массовой госпитализации и вакцинации? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Насколько критична ситуация в Ида-Вирумаа?

Как восполняется дефицит медработников?

В каких объемах и регионах будет остановлено плановое лечение?

Готовы ли больницы к массовой госпитализации зараженных?

Будет ли Эстония форсировать поставки вакцины от коронавируса?

Готовы ли медучреждения к технологическому вызову при работе с вакциной?

Как будет организована массовая вакцинация?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko