Весь мир – театр или подиум? ⟩ Презентация новой книги сопровождалась фрагментом необычного спектакля и показом мод

Вообще эта книга пахнет модой и театром, кулисами и гримом, подиумом и духами, драматургией и поэзией. В ней, кроме красочных фотографий и репродукций есть шорох старинных афиш, шум занавеса, эхо аплодисментов. В ней много театра, много поэзии, ассоциаций и аллюзий. Это – уже третья книга о моде Марины Скульской. Роскошное издание, переведенное на английский и эстонский языки, называется «Мода и театр. От охотничьих плясок до фэшн-шоу».

О моде и театре - вдохновенно

Традиционно благодаря за поддержку свою семью, автор книги сказала, что во время работы над текстом она попыталась последовать зову вдохновения и писать совершенно свободно и раскованно, играя словами и смыслами в духе книг Скульской Елены, эксцентричные словесные эскапады которой хоть в стихах, хоть в прозе являются неподражаемой визитной карточкой писателя. Надо отметить, что у Скульской Марины это получилось.

Марина Скульская с новой книгой. ФОТО: Елена Кузнецова.

А вот переводчику книги на эстонский язык Ингрид Вельбаум-Стауб, по ее словам, пришлось трудно. И не из-за сложности стиля – ей, автору блистательных переводов «Пограничной любви» и «Самсон выходит из парикмахерской» Елены Скульской уже, наверное, не страшен никакой русский язык. Дело в том, что в книге о моде и театре так много цитат, исторических фактов, имен и названий, что Ингрид приходилось параллельно с работой над словом изучать историю моды и театра.

Не зря первая книга Марины Скульской называлась «Мода. Самое человечное из искусств». Во всех трех работах автор подчеркивает: мода – это искусство, кутюрье – не только художники, но и режиссеры, выстраивающие свои показы по театральным законам, и вообще в современной жизни все так переплелось, что иногда и не понять, где кончается театр и начинается подиум.

Сцена vs подиум?

Как и в предыдущих двух книгах, Марина Скульская демонстрирует энциклопедические знания не только моды и театра, но и живописи, поэзии и драматургии. Стоп! Драматургия и сценический костюм… Гамлет должен быть в жабо или в шинели? А может быть, в свитере, как Высоцкий?

На презентации был показан фрагмент нового спектакля театральной студии «Поэтическое содружество» при Союзе писателей «Маленькие трагедии Принца датского». Как явствует из названия, в этом году студийцы под руководством Елены Скульской опять обратились к творчеству Шекспира, добавив в ткань сценического повествования «Маленькие трагедии» Пушкина, а также стихи Пастернака, Есенина и поэтов разных времен, вдохновленных шекспировской трагедией.

«Сыграйте мне на флейте, Гильденстерн! Заворожите душу вашей песней…» Это уже не Шекспир, это рано ушедший из жизни украинский поэт Леонид Киселев, но как точны по мысли эти строки и как искренне они звучат в исполнении юных актеров. Как взволнованно, слегка задыхаясь, поет флейта. И разговаривают гитары - разные по настроению и темпераменту, как и их обладатели. Живой звук. Никаких фонограмм.

Скромные черные рубашки и трико, точь-в-точь как то, за непристойность которого, рассказывает в своей книге Марина Скульская, когда-то хотели уволить Вацлава Нижинского. А сейчас лосины и леггинсы стали неотъемлемым атрибутом уличной моды. Образ каждого актера дополнен приметой сегодняшнего дня - маской ручной работы художника по костюмам Тамары Дзманашвили.

Книга, история, поэзия, драматургия, театр… А где же, собственно, мода? За моду на презентации отвечала модельер Диана Денисова, представившая публике ярчайшую коллекцию летних платьев, созданную в соавторстве с художником Владимиром Бачу: виды старого Таллинна, выполненные на ткани в присущей Бачу раскованной темпераментной манере буквально осветили царящую за окнами декабрьскую тьму.