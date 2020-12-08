Полиция ищет очевидцев ДТП: в Ласнамяэ из черного BMW выпал пассажир

В понедельник, 7 декабря, в Таллинне произошло ДТП с участием автомобиля BMW, в котором пострадал человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 21.45 в столичном районе Ласнамяэ. Неподалеку от перекрестка улиц Ляэнемере-теэ и Мустакиви-теэ из пока неустановленного автомобиля BMW черного на проезжую часть выпал 21-летний мужчина. В полиции не исключают, что его могли вытолкнуть из салона машины.
Потерпевшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Всех возможных очевидцев ДТП полиция просит позвонить по номеру 612 3000 или отправить письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee .