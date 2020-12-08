Полиция ищет очевидцев ДТП: в Ласнамяэ из черного BMW выпал пассажир

Инцидент имел место около 21.45 в столичном районе Ласнамяэ. Неподалеку от перекрестка улиц Ляэнемере-теэ и Мустакиви-теэ из пока неустановленного автомобиля BMW черного на проезжую часть выпал 21-летний мужчина. В полиции не исключают, что его могли вытолкнуть из салона машины.