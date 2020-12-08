В Тартумаа в результате пожара погиб пожилой мужчина

Об этом сообщила пресс-служба Спасательного департамента, отметив, что сигнал о происшествии поступил в 21.19.

Как выяснилось, в момент возникновения пожара в бане находились двое мужчин. По первоначальной информации, пожилого мужчину с тяжелыми ожогами вынес из горящего здания другой мужчина. Медики скорой помощи, прибывшие к месту происшествия, попытались реанимировать пострадавшего, однако он скончался.

В здании бани горели в основном собранные там вещи и горючие материалы.

Дружина спасателей-добровольцев из Тырванди и профессиональные спасатели из Аннелинна и Тарту окончательно ликвидировали пожар к 22.45.

Погибший использовал помещения бани в качестве жилья. В здании не было электричества, не был установлен в нем и дымовой датчик. Здание в результате пожара получило повреждения от копоти и воды, используемой при тушении.

Точную причину пожара выяснят эксперты, однако по первоначальной информации огонь вспыхнул в результате неосторожного пользования горящей свечой.