Госканцелярия пояснила формулу расчета половинной заполняемости торговых залов

Согласно введенным правительством ограничениям, в торговых залах может одновременно находиться не более половины от максимального расчетного числа посетителей. Кроме того, должна быть обеспечена возможность соблюдать правило "2+2" (не более двух человек в группе и дистанция не менее двух метров между двумя людьми или группами).

В инструкции Госканцелярии указано, что для выполнения правила "2+2" нужно обеспечить в помещении не менее 4 кв. метров на одного посетителя, т.е. для расчета разрешенного числа посетителей площадь торгового зала надо разделить на 4. Полученное число затем нужно дополнительно разделить на 2, чтобы обеспечить требование половинной заполняемости.