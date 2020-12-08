Госканцелярия пояснила формулу расчета половинной заполняемости торговых залов

Государственная канцелярия опубликовала на своей страничке в Facebook формулу расчета 50-процентной заполняемости торговых залов, требование о которой действует в Эстонии с 5 декабря.
Согласно введенным правительством ограничениям, в торговых залах может одновременно находиться не более половины от максимального расчетного числа посетителей. Кроме того, должна быть обеспечена возможность соблюдать правило "2+2" (не более двух человек в группе и дистанция не менее двух метров между двумя людьми или группами).
В инструкции Госканцелярии указано, что для выполнения правила "2+2" нужно обеспечить в помещении не менее 4 кв. метров на одного посетителя, т.е. для расчета разрешенного числа посетителей площадь торгового зала надо разделить на 4. Полученное число затем нужно дополнительно разделить на 2, чтобы обеспечить требование половинной заполняемости.
В случае торгового зала площадью 100 кв. метров по этой формуле можно будет одновременно пускать в магазин не более 13 человек (100/4/2), поскольку на одного посетителя должно быть около 8 кв. метров площади помещения.