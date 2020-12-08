В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

"Я не думаю, что требовать - это то направление, в котором надо двигаться, особенно с этими вакцинами", - сказала она на пресс-конференции. Слова О'Брайан приводит "Интерфакс".

Согласно ее прогнозу, вряд ли власти какой-либо страны мира будут проводить принудительную вакцинацию от COVID-19. В то же время она допустила, что вакцинацию могут потребовать или настоятельно ее рекомендовать лицам определенных профессий, к примеру, медикам в отделениях интенсивной терапии - ради безопасности и медработников и пациентов.

Однако, отмечают СМИ, в ВОЗ признали, что вызвать доверие у населения к вакцинам от COVID-19 не будет легкой задачей. "Нам нужно убеждать людей (в полезности вакцин - прим.) и нам нужно уговаривать их", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.