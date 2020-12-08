Латвия усилила контроль на границе с Эстонией и Литвой

На эстонско-латвийской границе в понедельник можно было заметить патрули латвийских пограничников и членов добровольческой военизированной организации Земессардзе.

В латвийской погранохране подтвердили, что въезжающим в страну необходимо предъявить QR-код, полученный при предварительной регистрации в электронной базе данных.

Регистрация на сайте covidpass.lv позволяет латвийским властям следить за тем, кто въезжает в страну и за соблюдением этими людьми требований к самоизоляции, но при этом для жителей приграничных городов Валга и Валка, которые ходят на работу через границу, никаких изменений не произошло.