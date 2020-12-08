Латвия усилила контроль на границе с Эстонией и Литвой

В Латвии с понедельника усилили контрольные меры на границах с Эстонией и Литвой для проверки электронной регистрации всех въезжающих, однако граница остается открытой и все ведущие из Эстонии в Латвию дороги по-прежнему доступны, пишет Rus.ERR.
На эстонско-латвийской границе в понедельник можно было заметить патрули латвийских пограничников и членов добровольческой военизированной организации Земессардзе.
В латвийской погранохране подтвердили, что въезжающим в страну необходимо предъявить QR-код, полученный при предварительной регистрации в электронной базе данных.
Регистрация на сайте covidpass.lv позволяет латвийским властям следить за тем, кто въезжает в страну и за соблюдением этими людьми требований к самоизоляции, но при этом для жителей приграничных городов Валга и Валка, которые ходят на работу через границу, никаких изменений не произошло.
"У нас хорошо работает электронная регистрация в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, однако до настоящего времени не было такого контроля над въезжающими через внутреннюю границу ЕС на автомобилях, но теперь он будет", - пояснил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.