Вт, 8.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Латвия усилила контроль на границе с Эстонией и Литвой

Эстонско-латвийская граница

ФОТО: Remo Tõnismäe

В Латвии с понедельника усилили контрольные меры на границах с Эстонией и Литвой для проверки электронной регистрации всех въезжающих, однако граница остается открытой и все ведущие из Эстонии в Латвию дороги по-прежнему доступны, пишет Rus.ERR.

На эстонско-латвийской границе в понедельник можно было заметить патрули латвийских пограничников и членов добровольческой военизированной организации Земессардзе.

В латвийской погранохране подтвердили, что въезжающим в страну необходимо предъявить QR-код, полученный при предварительной регистрации в электронной базе данных.

Регистрация на сайте covidpass.lv позволяет латвийским властям следить за тем, кто въезжает в страну и за соблюдением этими людьми требований к самоизоляции, но при этом для жителей приграничных городов Валга и Валка, которые ходят на работу через границу, никаких изменений не произошло.

"У нас хорошо работает электронная регистрация в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, однако до настоящего времени не было такого контроля над въезжающими через внутреннюю границу ЕС на автомобилях, но теперь он будет", - пояснил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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